有想法就有辦法　東石高中校長楊長鉿創意治學

楊長鉿民國66年嘉義高工畢業，即考上國立彰化師範大學工業教育系，民國72年回到母校嘉義高工擔任教。98年參加國立高中職校校長遴選考試，順利錄取， 8月即就任國立成功商水第6任校長，並連任第7任校長，是成功商水創校以來第一位獲留任的校長。



▲有想法就有辦法，左起家長會長林文正、楊長鉿校長、林美莉秘書。（資料照／記者陳鐘聲攝）

104年8月轉任國立東石高中校長，離開台東縣成功鎮時，因為在成功商水教育服務、造育英才與社會奉獻，咸獲成功鎮鎮民肯定，而獲頒成功鎮編號001榮譽鎮民證書，同年9月28日榮獲教育部吳思華部長頒發春風化雨師鐸獎績優人員獎殊榮。

楊長鉿就任國立東石高中校長後，感到歷任校長在東高已建立經驗豐富的行政團隊、卓越專業的教學社群，更具有優良的學風與傳統，而且社區家長及校友都非常支持，已是一所名實相符的優質學校。是以「傳承、轉化、創新、發展」做為學校經營理念，並以「有想法就有辦法」作為鼓勵教師教學、學生學習的動力，以創意興起「概念」為思考的起點、以「推理」為思考的過程，再以「判斷」為思考的終點，塑造出一個以全人教育為目標的卓越高中。



▲楊長鉿校長與榮獲金牌獎同學、老師合影。（資料照／記者陳鐘聲攝）

楊長鉿表示，「有想法就有辦法」主要在於啟迪學生的「想法」、鼓勵提出解決問題的「辦法」，在過程中尤其要注重學生自我的品德修養、生活常規的要求，以自愛之心珍惜自己、珍惜資源和環境，誠實面對自己，發揮「責任心、榮譽感」，眼觀大千世界培養「懂事理、明是非」學習多元解決問題的能力。

在社會責任方面，楊校長主張，必須要有「服務利他精神」，鼓勵學生參與服務學習，增進學生對社會問題的批判思考和解決社會問題的能力，以及作為世界公民而準備，這些顯著或潛在的功能都不是傳統課程教學可以實現的，而且能讓服務者看到自己能力與資產，對自己有信心，了解問題的根本原因，一起追求社會正義，使他們更有能量，這種經驗可讓學生獲得正向的改變，並可使學生、學校與社區彼此互惠增能。



▲楊長鉿校長、會長與榮獲獎項同學、老師一起合影。（資料照／記者陳鐘聲攝）

楊校長自履新迄今，心存感恩，全心投入，學生在校長、老師齊心無私奉獻下，不斷的創造佳績，而且一次比一次好。105年上繁星計畫人數是嘉義縣市學生人數最多的，今(106)年更榮獲全國食品加工職種第一名(金牌獎)、學校團體第二名。楊長鉿校長希望90歲的東石高中，未來更要精益求精的以培育更多優秀學子，在社會各界都能佔有一席之地，讓東高與校友們相互為榮、為傲。