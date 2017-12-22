總統蔡英文慈雲寺參拜致匾　期許基隆更快速翻轉

總統蔡英文今（22）日下午在基隆市長林右昌，立委蔡適應的陪同下，前往基隆的慈雲寺參拜；蔡英文致贈「濟眾化俗」匾額，祈求觀音佛祖保佑台灣風調雨順，並期許在市長林右昌與中央配合推動各項建設下，讓城市更快速翻轉。
蔡英文表示，2008年她擔任民進黨主席時，到基隆第一個參拜的寺廟就是慈雲寺，這幾年只要到基隆，有時間就會來拜訪，在神明保佑下，能夠擔任總統為人民服務；雖然這次的身份不一樣，但心情還是一樣，希望觀音佛祖能夠保佑台灣風調雨順、國泰民安。
蔡英文說，林右昌歷經好幾年的努力，終於有機會為鄉親服務，這幾年看到基隆的進步，現在的基隆看起來更乾淨、漂亮；此外，林右昌的建設藍圖非常有企圖心，對基隆的未來規劃得很完整。
同時林右昌也一再與行政院溝通，希望強化在基隆的建設；因此，前瞻基礎建設中有項非常重要的建設，就是基隆輕軌捷運，這是在地鄉親許久的期盼，中央要以前瞻基礎建設讓鄉親能夠享受交通的便利，讓城市翻轉的速度更快。
蔡英文指出，基隆將來代表的是一個新世代的開始，基隆將來會是很多人想來工作、甚至居住的地方，希望在我們大力建設下，年輕人可以留在基隆創業、生活；基隆在進步、我們的團隊在努力，年輕的市長、立委與中央政府也配合得非常好。
蔡英文強調，台灣的經濟正在好轉、景氣正在回溫，包括前瞻基礎建設等預算投入，希望台灣的轉型越來越快、建設越來越多，現在已經開始轉型的過程；希望經濟表現能夠持續下去，相信當春天來臨，大家都會感受到台灣的進步與發展。