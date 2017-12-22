日本信義明年H2東京設門市 大阪將仿效

何偉宏指出，日本信義在日本扎根8年，準備在明年下半年進軍日本當地人市場，並在房價相對高、環境優、口袋深的精華區─港區設立第一家門市，專門仲介日本當地人買賣房屋。

眾多國人赴日本投資買房，信義房屋旗下日本信義經營當地房市8年，累積成交件數逾2400件，總金額達日幣1550億元(約新台幣415.4億元)，今年光是前11月已服務1300餘組客戶赴日本看屋，平均每天帶看4組客戶，年增10%。

（中央社記者韋樞台北22日電）日本信義開拓日本房市8年後，明年下半年在東京房價相對高、當地人口袋深的港區設立首家門市。日本信義社長何偉宏說，大阪支店去年成立，未來仿照東京設立門市。

何偉宏說，放眼日本房市，日本信義是第一家外國房仲業者進軍當地人買賣房屋的市場，目前雖有另一家外國房仲品牌在日本當地經營，但還都是僱用當地員工為主，但日本信義旗下大部分都是台灣派去日本工作，因此形象較特別。

他分析，東京已連續21年移入人口大於移出人口，而在高齡化和少子化的情形下，人口更是往資源集中，交通方便的都心五區集中，形成都心五區房價往上走，因此日本信義決定去港區設立第一家門市。

至於日本信義去年才成立的大阪支店，目前成交件數占整體近15%。何偉宏透露，大阪未來也會循東京模式，成立當地第一家門市服務大阪民眾買賣房屋。1061222