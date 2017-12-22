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中央社

南韓破獲詐騙集團含台嫌 中國了解案情

中央社2017/12/22 16:36
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者尹俊傑北京22日電）韓台警方昨天在濟州島破獲以台灣人為主、針對海峽兩岸的詐騙集團。中國外交部發言人華春瑩今天說，中方已聯繫南韓警方了解案情，但避答中方是否會設法將這批嫌犯押往中國。

南韓公營廣播電視台韓國放送（KBS）報導，南韓與台灣警方合作，21日下午在濟州島破獲51人的電信詐騙集團，成員以台灣人為主，詐騙對象遍及台灣和中國大陸。

中國外交部下午舉行例行記者會。被問到中方是否會設法遣送這批嫌犯到中國，華春瑩說，中國駐濟州總領事館已聯繫南韓警方，進一步了解情況，核實涉案人員身分。

她表示，作為原則，「我們一貫要求中國的建交國按照『一個中國』原則處理涉台問題」。

根據中國外交部官網資料，中國與南韓締有刑事司法協助以及引渡條約，兩項條約分別於2000年3月及2002年4月生效。

韓台警方合作破獲濟州島電話詐騙集團之際，肯亞跨境電信詐騙案21日在北京一審宣判，涉案44名台灣民眾均被判有罪。兩名台籍主嫌張凱閔、林金德以詐騙罪被判有期徒刑15年，其餘主犯刑期幾乎都在10年以上。

這一年半來，中國警方已從肯亞、馬來西亞等國，將288名台籍詐騙嫌犯強押至中國。這段期間，中方還在泰國、西班牙等地企圖將涉及跨境電信詐騙的台嫌押往中國。

北京方面主張，跨境電信詐騙犯罪的結果地與受害人若在中國大陸，按照屬地原則，中國大陸擁有司法管轄權，有權要求將嫌犯遣送至中國大陸起訴、判刑。

行政院發言人徐國勇21日表示，在第三地犯罪，應以屬人主義為主。既然是中華民國國民，應回來接受中華民國審判，審判權是在中華民國，但中國大陸運用國際政治現實把人引渡去中國，這部分要提出抗議。

行政院大陸委員會副主委邱垂正當天說，針對跨境電信犯罪，政府早已提出可就犯罪結果地、行為地、犯罪人居住地區等不同身分，達成雙方都能接受的司法管轄協議，「這些問題不是不能解決」。1061222

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