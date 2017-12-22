南韓破獲詐騙集團含台嫌 中國了解案情

（中央社記者尹俊傑北京22日電）韓台警方昨天在濟州島破獲以台灣人為主、針對海峽兩岸的詐騙集團。中國外交部發言人華春瑩今天說，中方已聯繫南韓警方了解案情，但避答中方是否會設法將這批嫌犯押往中國。

南韓公營廣播電視台韓國放送（KBS）報導，南韓與台灣警方合作，21日下午在濟州島破獲51人的電信詐騙集團，成員以台灣人為主，詐騙對象遍及台灣和中國大陸。

中國外交部下午舉行例行記者會。被問到中方是否會設法遣送這批嫌犯到中國，華春瑩說，中國駐濟州總領事館已聯繫南韓警方，進一步了解情況，核實涉案人員身分。