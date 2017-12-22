監委籲修國安法 賦予政治受難者上訴權利

「鹿窟事件」是台灣過去白色恐怖時期案件，高鳳仙、楊美鈴指出，石碇玉桂嶺及瑞芳「曉」基地是中共過去在台最後基地，陳本江及陳通和於民國38年間奉蔡孝乾之命，建立鹿窟基地後，又於39年間派員到玉桂嶺發展組織，再於41年間派員至瑞芳地區發展「曉」基地，做為鹿窟、玉桂嶺基地發生危險時的撤退基地。

監察院已於今年10月提出「鹿窟事件」調查報告。前次調查「鹿窟事件」期間，發現另有石碇玉桂嶺及瑞芳地區受害者，經進一步調查，認定嚴重侵害人權，監察院昨天通過高鳳仙、楊美鈴調查報告及對國防部糾正案，並於今天對外說明。

（中央社記者范正祥台北22日電）監委高鳳仙、楊美鈴今天召開記者會，為過去「鹿窟事件」期間，石碇玉桂嶺及瑞芳「曉」基地居民遭迫害，糾正國防部，並請修正國安法賦予上訴權利。

高鳳仙、楊美鈴指出，當時幹部在石碇玉桂嶺以加入共黨可配土地、窮人翻身、持槍要脅等方式，哄騙脅迫村民參加農村自衛隊、結拜組織共60餘人。也在瑞芳地區以共黨新民主、工農翻身等說詞誘騙村民，成為隊員或結拜兄弟共20餘人。

後來，鹿窟基地於41年12月底遭破獲。保密局於42年間將在曉基地、玉桂嶺基地的42名被捕獲者起訴，其中13人判死刑，28人判有期徒刑，1人判決交付感化。

高鳳仙、楊美鈴表示，糾正國防部的理由之一，包括被判刑者多為村民，基地領導人陳本江、陳通和及陳春慶等重要幹部反而都獲得「自新」，引發不公質疑。

另據多名村民陳述，遭保密局人員於調查時刑求，有人不堪刑求而昏倒，有人被打到腳踝破掉，嚴重侵害人權。此外，保安司令部對於被告所提出的遭受刑求、請求對質等主張，也都未予審酌，只憑被告的自白及共同被告的陳述就判決有罪。

高鳳仙、楊美鈴指出，其中詹姓、陳姓被告經當時總統批示進行復審後，保安司令部漠視被告抗辯及對質請求，只依共同被告陳述，將詹姓被告從感化改判有期徒刑10年，後再改判12年。也將陳姓被告從有期徒刑10年，改判死刑，財產沒收。

監察院調查統計，保安司令部因不當裁判而造成國家補償被裁判者或其家屬共新台幣1億1690萬元，包括曉基地5990萬元，玉桂嶺基地5700萬元，核有嚴重違失。

高鳳仙、楊美鈴強調，這些被告因國安法第9條第2款規定而喪失上訴權利，至今無法平反冤情。縱使部分被告或家屬已獲金錢補償或回復名譽，但這些被告的罪刑仍在，與法律上無罪並不相同。行政院應修正國安法，賦予受難者上訴權利。

高鳳仙、楊美鈴指出，司法院今年7月已做成釋字第752號解釋，認為「未能提供至少一次上訴救濟之機會，違反憲法第16條保障人民訴訟權之意旨」，她們呼籲轉型正義，保障基本人權，應修改規定給予政治受難者上訴機會。1061222