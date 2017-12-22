〈三信商銀董監改選〉顧立雄要約談張綱維 審查董事資

張綱維以持股 4% 就拿下 5 席董事，是否會規避銀行法「大股東持股 5% 要申報、10% 以上要申報核准」的規定，顧立雄表示，銀行董事都要報到金管會審查，且要在 10 天內呈報，沒有規避的可能性。

張鋼維的動作，被外界視為公開挑戰金管會要求「產金分離」的原則。

三信商銀今 (22) 日召開股東臨時會，進行董事改選，遠航集團取得 5 席超過預期，遠航董事長張綱維還先於三信商銀大動作召開記者會發布當選結果，金管會主委顧立雄對此表示，10 天內公司要將董事名單報上金管會，且將約談張綱維，好好檢視審查董事資格。

顧立雄表示，張綱維這麼高調，剛好可以從投票的結構，檢測取得股權之間的從屬關係，會儘快請他說明，檢視大股東的適格性。同時，公司派與市場派之間的問題，也是金管會要關切的，張綱維的本業經營也是審查大股東的專業適格性之一。

對於金管會將約談，張綱維表示，被主管機關找去是榮幸，一定會向主管機關說清楚董事資格，他並強調，遠航取得的 5 席董事中有 3 席具備金融身分背景。

遠航 5 席董事分別為張綱維、營運長曾金池、財務長鄭晴文、以及曾任職台新銀行的張健君、曾任職台灣銀行的劉其昌，後 3 席董事具備金融背景。