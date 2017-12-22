文在寅：川普承諾讓平昌冬奧安全舉行

（中央社記者姜遠珍首爾22日專電）南韓總統文在寅接受美國媒體訪問表示，美國總統川普承諾將合作，盡力讓平昌冬季奧運安全的舉行，美國決心為冬奧的安全負責。
南韓總統府青瓦台今天公佈文在寅19日於首爾至江陵的總統列車上，接受美國國家廣播公司（NBC）訪問的內容。
南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅表示，南韓唯一的不安因素是南北韓關係，南韓已制定充分的應對方案。他身為總統，確信沒有必要擔心冬奧的安全。
文在寅表示，國際奧林匹克委員會（IOC）和國際帕拉林匹克委員會（IPC）努力說服北韓參賽，相信北韓可能會參加。從過去的情況來看，北韓多在開賽之際表明參賽意向，兩個委員會將盡最大努力促使北韓參賽，南韓也會耐心等待。
對於北韓是否會阻礙冬奧，文在寅不認為有這種可能。
他表示，南北韓分裂以來，南韓已相繼舉辦1988漢城奧運、2002世界盃足球賽與世界田徑錦標賽等國際體育盛會，從未因北韓而出現安全問題。相反的，北韓多次派運動員和啦啦隊參加賽事，這有利於南北韓的和解與和平。
文在寅說，冬奧安全舉辦就是對朝鮮半島和平的重大貢獻。2020東京奧運與2022北京冬奧將陸續舉行，東北亞3國連續舉辦3大盛事，將推動朝鮮半島與東北亞的共同繁榮與和平。1061222