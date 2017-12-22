公益專款投入中市12校 補助棒壘球經費

（中央社記者蘇木春台中22日電）一項公益專款規劃捐助台中市12所學校，為期三年補助棒球與壘球隊經費，每年將有超過350名小球員受益，今天舉辦捐款啟動儀式。
啟動儀式今天在台中市力行國小舉辦，接受捐助的包含力行國小、忠孝國小、大仁國小、春安國小、自由國小、豐田國小、追分國小、萬豐國小、塗城國小、北勢國小、上楓國小及東山高中等12所學校球員代表，也都到場參與。
台中市體育總會棒球委員會主任委員張廖萬堅致詞表示，全台中市共有23隊少棒隊，除透過政府單位編列預算補助，預算不足處仍須透過各校獨立募款或家長支持，能夠有外界愛心挹注，才能提供一個更友善的棒球發展環境。
台中市教育局副局長劉火欽說，教育局補助少棒隊經費主要是出賽旅費與餐費，裝備部分都由校方自籌，樂見民間力量投入棒球發展，大幅降低學校與家長籌募經費的壓力，讓台中成為真正的運動城市、棒壘之都。
30TRUST魏氏兄弟公益專款專案辦公室發言人歐陽邵瑋受訪表示，公益捐款代表人魏應充長期關注台灣棒球教育發展，曾走訪北中南部基層棒球學校，深知基層棒球資源缺乏的普遍現象，甚至透過家書關心團隊公益腳步，叮嚀台灣的棒球不能等、小球員也沒辦法等。
歐陽邵瑋指出，專款將以3年預計投入新台幣850萬元經費，藉由基礎球具設備與教育訓練等項目，捐助台中12所學校，預計每年能讓超過350名小球員直接受到照顧，未來也會往北、南與東部深入，照顧基層棒球球員。1061222