公益專款投入中市12校 補助棒壘球經費

（中央社記者蘇木春台中22日電）一項公益專款規劃捐助台中市12所學校，為期三年補助棒球與壘球隊經費，每年將有超過350名小球員受益，今天舉辦捐款啟動儀式。

啟動儀式今天在台中市力行國小舉辦，接受捐助的包含力行國小、忠孝國小、大仁國小、春安國小、自由國小、豐田國小、追分國小、萬豐國小、塗城國小、北勢國小、上楓國小及東山高中等12所學校球員代表，也都到場參與。

台中市體育總會棒球委員會主任委員張廖萬堅致詞表示，全台中市共有23隊少棒隊，除透過政府單位編列預算補助，預算不足處仍須透過各校獨立募款或家長支持，能夠有外界愛心挹注，才能提供一個更友善的棒球發展環境。