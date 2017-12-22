歐盟指中國市場扭曲 中資企業受影響

值得注意的是，歐盟同時公布第一份國家調查報告，中國成為第一個被點名的國家。報告內容提到中國的法律、市場經濟和眾多國有企業，與各種監管機制、財政制度，採購和投資制度都緊密相連，各項生產要素的分配和定價，受國家重大影響。

歐盟執委會為保護歐盟會員國的企業免受不公平低價競爭，20日宣布對抗不公平貿易競爭的新規定生效。市場認為，新反傾銷規則延續舊有規定的立法目的，仍是為了回應中國產品低價傾銷歐洲。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電）歐盟新反傾銷規則12月20日生效，同時公布最新市場扭曲國家報告並點名中國。專家指出，此舉使得歐盟未來反傾銷調查手上武器變多，對中資企業的傷害可能變大。

熟悉世界貿易組織（WTO）的專家今天對中央社記者表示，目前國際對中國反傾銷調查體系最主要的爭端是關於中國「非市場經濟」（NME）地位，中國已在去年12月分別對美國、歐盟於世貿提起訴訟，啟動爭端解決程序。

美國仍在今年11月底通知世貿，反對中國取得市場經濟地位，美方將繼續在反傾銷調查中，拒絕採用中國以「非市場經濟條件下」形成的價格和成本，採用符合市場經濟的第三國（替代國）數據。中國商務部隨後表示強烈不滿和堅決反對。

相較美中在非市場經濟地位上對峙，歐盟一方面與中國訴訟，一方面採換湯不換藥作法。

這位不具名的專家指出，歐盟原本的舊規則也是明訂中國為非市場經濟，但這次新規則是先訂出市場扭曲標準，同時發布國家報告，報告內容相當程度顯示中國各產業的市場扭曲情形。

專家說明，歐盟反傾銷調查新規則中，最主要的變動是刪除非市場經濟的用語，並刪除明文列舉特定國家屬非市場經濟的立法方式，改為引入不針對特定國家（Country Neutral）的市場扭曲標準。

換言之，歐盟執委會未來對中國產品進行反傾銷調查時，需要額外證明被調查的產業或廠商有市場扭曲的情形。

專家分析，歐盟執委會的國家報告，目的是做為中國市場受到扭曲的證據，雖然歐盟宣稱僅是技術性報告，目的在於客觀分析中國的產業政策與某些產業狀況，沒有直接的法律效力。

這也表示將來在反傾銷調查個案中，歐盟業者可援引報告內容，或執委會可自行援引，做為中國市場受扭曲的證據。

根據新規則，歐盟一旦發現有市場扭曲，執委會可使用的替代資料不再只限於第三國資料，還可以選擇其他未受扭曲的國際標準或中國國內未受扭曲的成本。

換言之，執委會將有更多裁量空間，以計算被調查廠商的傾銷差額，對中國廠商的傷害可能也會變大。

至於在世貿層面的影響，專家認為，中國是否主張歐盟新規則同為進行中的爭端範圍，或是另提起訴訟，值得注意。1061222