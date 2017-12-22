日月潭涵碧步道 平緩無階梯適合散步

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）日月潭涵碧步道翻新成為通用環境步道，全段地勢平緩、無階梯，沿涵碧半島水濱而行，搭配夜光步道及低調照明，是住宿水社地區遊客夜間散步好去處。

位於日月潭水社的涵碧步道歷史悠久，很受遊客歡迎，為提供更好品質，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處執行觀光局的風景區通用環境目標，打造涵碧步道成為一條通用環境步道，配合耶誕節及跨年活動，步道今天啟用，以符合高齡化社會需求及國際潮流。

日月潭國家風景區管理處副處長陳志賢說，涵碧步道全長約1.5公里，地勢大多平緩，沿涵碧半島水濱而行，穿梭林蔭花木；改版後涵碧無障礙通用步道特色有全段無階梯、原步道不利輪椅推行的粗面花崗石板，運用在步道邊緣及堆砌邊坡，做引導及休息座椅。