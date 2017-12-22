日月潭涵碧步道 平緩無階梯適合散步

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）日月潭涵碧步道翻新成為通用環境步道，全段地勢平緩、無階梯，沿涵碧半島水濱而行，搭配夜光步道及低調照明，是住宿水社地區遊客夜間散步好去處。
位於日月潭水社的涵碧步道歷史悠久，很受遊客歡迎，為提供更好品質，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處執行觀光局的風景區通用環境目標，打造涵碧步道成為一條通用環境步道，配合耶誕節及跨年活動，步道今天啟用，以符合高齡化社會需求及國際潮流。
日月潭國家風景區管理處副處長陳志賢說，涵碧步道全長約1.5公里，地勢大多平緩，沿涵碧半島水濱而行，穿梭林蔭花木；改版後涵碧無障礙通用步道特色有全段無階梯、原步道不利輪椅推行的粗面花崗石板，運用在步道邊緣及堆砌邊坡，做引導及休息座椅。
陳志賢表示，步道保留景點原味並強化可及性，如保留知名衛哨亭、蔣公碼頭，並在育樂亭觀景點鋪面增設「日月潭」字樣供遊客留影；照明以低調、少炫光的矮燈為主，並在育樂亭周邊步道鑲嵌夜光石，是住宿水社地區遊客夜間散步好去處。
陳志賢說，明天到31日晚間在梅荷園日光湖畔舉辦「夜夜星光派對」邀歌手駐唱，31日在水社梅荷園、伊達邵碼頭廣場有日月潭跨年花火派對，施放8分鐘湖上花火，元旦清晨還有金龍山迎曙光，從耶誕到跨年、元旦，天天「日月未眠、幸福不息」。1061222