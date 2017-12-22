國寶畫家王攀元辭世 鄭麗君讚譽藝術永恆

（中央社記者羅苑韶台北22日電）國寶畫家王攀元今天辭世，享壽109歲，文化部長鄭麗君深感哀悼表示，王攀元的藝術生命是永恆的。

文化部發布新聞稿指出，鄭麗君本月初才到宜蘭探視王攀元。鄭麗君表示，王攀元是見證大時代的重要文人畫家，一生創作構成了台灣美術史的重要篇章，「雖然離開我們了，但他的藝術生命是永恆的」。

王攀元生於江蘇，早年失怙，青壯時期在戰亂中度過；1949年來台後，在台灣落地生根，落腳蘭陽平原。1961年，王攀元與友人組成了「蘭陽畫會」，專心創作，進入創作的黃金時期，對台灣的藝術發展產生重大影響。