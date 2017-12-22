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國寶畫家王攀元辭世 鄭麗君讚譽藝術永恆

中央社2017/12/22 16:51
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者羅苑韶台北22日電）國寶畫家王攀元今天辭世，享壽109歲，文化部長鄭麗君深感哀悼表示，王攀元的藝術生命是永恆的。

文化部發布新聞稿指出，鄭麗君本月初才到宜蘭探視王攀元。鄭麗君表示，王攀元是見證大時代的重要文人畫家，一生創作構成了台灣美術史的重要篇章，「雖然離開我們了，但他的藝術生命是永恆的」。

王攀元生於江蘇，早年失怙，青壯時期在戰亂中度過；1949年來台後，在台灣落地生根，落腳蘭陽平原。1961年，王攀元與友人組成了「蘭陽畫會」，專心創作，進入創作的黃金時期，對台灣的藝術發展產生重大影響。

王攀元將憂患的人生歷程藉由象徵手法入畫，畫作用色簡單卻大膽。他的簡約構圖，蘊藏著許多動人故事；他的凝鍊筆觸，富含情感與詩學的張力，意境深遠，藝術成就斐然。

王攀元曾獲國家文藝獎、文馨獎、噶瑪蘭獎。

在藝術上，他在傳統水墨、油畫、水彩都發展出卓然獨特的風格；在題材上，將對故鄉的思念、對蘭陽風土的感受與親近融合於一身。這些獨特的技巧與感受最後長成了一朵在地的藝術之花，正是台灣文化多元而具包容性、創造性的寫照。

國立歷史博物館已預定於民國107年5月4日至7月1日舉辦「過盡千帆──王攀元繪畫藝術」展覽，預計展出150件王攀元畫作，包含油彩、水彩、水墨作品。1061222

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