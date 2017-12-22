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中央社

寒士齊聚搓湯圓 溫暖過冬至

中央社2017/12/22 16:50
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）人安基金會新竹平安站於今天冬至舉辦寒冬送暖活動，新竹竹蓮寺廟方準備製作湯圓的材料，邀寒士齊聚製作「愛心祈福湯圓」，象徵闔家團圓、凡事圓滿，一起溫暖過冬至。

新竹平安站長林俊智受訪表示，每年農曆年前，人安、創世、華山基金會策略聯盟會於全台辦理「寒士吃飽30」愛心尾牙，新竹場將於民國107年2月4日舉行，預計邀請寒士、街友、社會邊緣人、獨居長輩及待拉單媽等弱勢家庭參與，共辦理120桌。

林俊智說，新竹區寒士吃飽30活動僅剩1個多月時間，但新竹平安站遲遲未籌得足夠經費，目前募集經費僅達2成，擔心會「斷炊」，希望「企業5000來認桌，你我500捐紅包」，幫助寒士尾牙順利舉辦。

新竹竹蓮寺主委許修睿今天到場與寒士同樂，除了一起製作「愛心祈福湯圓」，他也化身愛心大使，呼籲民眾捐款幫助寒士。

許修睿表示，今天是冬至，與人安基金會新竹平安站一起邀請寒士齊聚搓湯圓；此外，他也呼籲民眾一起發揮愛心，讓城市角落辛苦的民眾，都能在歲末飽餐一頓。

許修睿指出，竹蓮寺長年支持公益，加上廟方舉辦時，都會請街友擔任臨時工作人員，過程中了解他們生活的辛苦，今年已第3年支持寒士尾牙活動，希望有更多團體能夠慷慨解囊，讓寒士尾牙活動圓滿、順利。1061222

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