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〈三信商銀董監改選〉批三信公司派抹黑 張綱維反問

鉅亨網2017/12/22 17:02
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遠航 12 月初爆停飛危機，董事長張綱維今 (22) 日再度重申並怒斥，正值三信商銀委託書徵求期間，遠航遭公司派抹黑，強調遠航營運正常，絕無停飛、掏空一事，他數度強調：「遠航是獨資，怎麼可能掏空自己的錢？」且遠航下個禮拜將完成送交交通部財務精進計畫，絕對完全遵照交通部指示。

張綱維表示，三信商銀在董事選舉期間對遠航的抹黑，都是不實說法，遠航並沒有停飛，公司只有重整初期較辛苦，現在營運正常，謠言不攻自破。

張綱維強調，遠航都是他個人獨資，不是公開發行公司，但民航局質疑遠航財務，要求應把土地資產放在遠航帳上，所以只是作帳問題。他強調：「土地放在我右手也是我的、放在我左手也是我的，怎麼會說是財務黑洞、掏空？」、「遠航是獨資，怎麼可能掏空自己的錢？」，強調台灣的選舉文化讓人無奈。

張綱維表示，針對民航局要求作帳，遠航也已經完成此財務精進計畫，下周將送交交通部，絕對完全遵照交通部指示。

張綱維指出，遠航全是獨資，但如果外界覺得他獨資很奇怪，不排除也計畫將遠航 IPO，只是時序進入年底、農曆年，返鄉旺季公司營運正忙碌，將等到過年後再進一步思考遠航 IPO 事宜。

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〈三信商銀董監改選〉顧立雄...五月天+供貨轉順 宏達電明...

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