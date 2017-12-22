11月失業率降至3.71% 17年來同月最低

（中央社記者陳政偉台北22日電）主計總處公布11月失業率為3.71%，月減0.04個百分點，年降0.16個百分點，為民國90年來同月最低；經季調後失業率也是90年2月以來最低水準，反映大環境景氣復甦，就業情勢穩定。

主計總處指出，11月失業人數43萬9千人，為民國97年以來同月最低，較10月減少4千人或0.86%，其中初次尋職失業者減少3千人。

11月失業率3.71%，較10月下降0.04個百分點，較去年同月也降0.16個百分點。經調整季節變動因素後的失業率3.69%，與10月持平。而11月勞動力參與率為58.94%，較10月上升0.03個百分點。