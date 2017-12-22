11月失業率降至3.71% 17年來同月最低

（中央社記者陳政偉台北22日電）主計總處公布11月失業率為3.71%，月減0.04個百分點，年降0.16個百分點，為民國90年來同月最低；經季調後失業率也是90年2月以來最低水準，反映大環境景氣復甦，就業情勢穩定。
主計總處指出，11月失業人數43萬9千人，為民國97年以來同月最低，較10月減少4千人或0.86%，其中初次尋職失業者減少3千人。
11月失業率3.71%，較10月下降0.04個百分點，較去年同月也降0.16個百分點。經調整季節變動因素後的失業率3.69%，與10月持平。而11月勞動力參與率為58.94%，較10月上升0.03個百分點。
主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，從105年開始，經濟大環境的景氣穩定復甦，就業情勢改善，導致勞動市場穩定。
如果就教育程度別觀察，大學及以上程度者失業率4.62%，較10月下降0.05個百分點，也較去年同月降0.18個百分點。
而以年輕族群觀察，以20歲至24歲者失業率12%，25歲至29歲者為6.5%，較10月下降0.33個百分點及0.05個百分點，較去年同期下降0.73個百分點與0.17個百分點。
潘寧馨說，相對於其他年齡層，年輕族群因為多為初次尋職，工作異動較頻繁，隨著年紀增加，失業率也下降。1061222