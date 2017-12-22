雙語版影片　高雄港務警察總隊反毒宣導活動反應熱烈

這項由警政署高雄港務警察總隊與高雄地檢署、海巡署第5海岸巡防總隊、調查局航業調查處高雄調查站，以及移民署高雄港國境事務大隊等單位共同舉辦的攜手反毒，共創幸福─高雄檢警關懷外籍漁工反毒宣導活動，是由高雄港務警察總隊總隊長劉耀欽主持，針對高雄港前鎮漁港轄區我國籍漁船之外籍船員，辦理反毒及防制犯罪宣導活動。

內政部警政署高雄港務警察總隊於22日下午，在高雄市政府海洋局辦公室，舉辦攜手反毒，共創幸福─高雄檢警關懷外籍漁工反毒宣導活動，以讓各船東雇主與外籍船員對於防制毒品危害與氾濫與從事運輸、販賣及吸食毒品等應負法律責任有所認識。

會中精心製作雙語版ppt宣導影片，並由高雄地檢署檢察官許育銓講解，與會各單位首長均出席，反應熱烈。

高雄港務警察總隊總隊長劉耀欽表示，該總隊鑒於近來我國籍漁船停泊前鎮漁港整補期間，屢傳有特定人士上船，向漁船所僱用之船上外籍船員兜售毒品，外籍船員染有吸食毒品之惡習，甚至將毒品販賣或引誘他人施用等不法行為，除了危害自己也害了他人，且易造成船員間群毆，導致治安事件，影響漁船海上作業安全。

為此乃舉辦此一反毒宣導活動，務期讓各船東雇主與外籍船員對於防制毒品危害與氾濫與從事運輸、販賣及吸食毒品等應負法律責任有所認識。

劉耀欽總隊長指出，防制毒品為當前國家重要政策，目前行政院宣示的新世代反毒策略之對象是不分年齡、族群與國別，才能發揮整體效果，而外籍船工對我國目前產業有相當之重要性，但長期以來，對於外籍船工涉及毒品案件及防制作為或有遺漏之憾，為落實反毒政策，該總隊及高雄地檢署乃規劃辦理反毒宣導活動，推展全方位反毒、緝毒聯防，擴大反毒能量，期能實踐毒品零容忍、攜手打造無毒國境。

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