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中央社

推動國民參審 北院舉辦模擬法庭

中央社2017/12/22 17:01
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北22日電）為配合司法院推動「國民參與刑事審判法」草案，台北地方法院今天首度舉辦模擬法庭，演練準備程序等訴訟流程，明年1月29日將舉行第2次準備庭，並選任模擬國民法官。

模擬法庭由審判長邱筱涵擔任受命法官，台北地檢署派出主任檢察官王亞樵、檢察官張安箴與鄭少珏擔任公訴檢察官，尤伯祥、林俊宏、鄭凱鴻模擬被告委任辯護人。

台北地院院長洪兆隆表示，「國民參與刑事審判」迥異於目前的審判制度，北院為此派出最強的合議庭與檢察官、律師共同模擬，希望以嚴肅的心情操練，過程中若出現可批評之處，也應正面看待。

台北地檢署檢察長邢泰釗、法務部檢察司副司長余麗貞到場旁聽模擬法庭，台灣高等法院法官張永宏、新北地檢署主任檢察官蔡元仕、台北大學教授林超駿、李宜光律師則擔任評論員。

模擬法庭以男子王大明因財產問題涉嫌殺妻未遂為審理案件，由法警扮演王大明。審檢辯就準備程序中的案件爭點整理、被告是否認罪、聲請調查證據等環節進行模擬，受命法官庭末諭知全案改於明年1月29日續行準備程序。

北院明年1月29日上午繼續模擬準備程序庭，下午則進行國民法官選任程序，將選出6位國民法官，以及4位備位國民法官。

司法院11月30日公布國民法官草案，適用案件為最輕本刑7年以上徒刑之罪，以及故意犯罪因而致人於死之罪。國民參與審判法庭由法官3人、國民法官6人組成，共同進行審判，國民法官資格為年滿23歲國民隨機抽選產生。司法院預定明年2月和行政院完成草案，並銜送立法院審議。1061222

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