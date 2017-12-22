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中央社

王宏恩新專輯 回部落會走路的樹下發表

中央社2017/12/22 17:00
中央社 娛樂 / NOWnews
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(中央社記者李先鳳台東縣22日電)睽違4年布農族歌手王宏恩今天選擇在故鄉、半山腰的「會走路的樹」樹下，發表新專輯。部落耆老盛裝集氣唱傳統「祈禱小米豐收歌」為新專輯祝福。

「一切交給上帝」，今天上午台東縣延平鄉耆老穿著傳統服飾，前往東海岸鸞山部落「會走路的樹」下集合，和王宏恩一起發表新專輯。王宏恩說，發片在山上樹下，沒有做下雨天的備案，一切交給上帝，沒想到一早出大太陽，獲得上帝的祝福。

台東縣延平鄉布農族歌手王宏恩選在故鄉、且部落的山上，發表新專輯。王宏恩說，自己唱歌10幾年，雖然唱的都是部落家鄉的音樂，但每次都在大都會發表創作，「感覺順序有點錯誤的感覺」。

他說，傳統部落的的做法是「要讓長輩、家人、土地知道我們在幹嘛」，得到祝福後再帶著祝福出去。就像獵人要出去打獵，要先唱歌，讓族人知道獵人要上山了，獲得族人祝福後再上山打獵。他希望回到傳統部落的作法，因此選擇回到部落發表新歌。

鸞山部落山區，有一棵樹百年的榕樹，樹幹盤錯，樹冠上百坪，數10支大小氣根，就像往前走一般，因此，鸞山部落布農族人稱這棵榕樹為「會走路的樹」，成為當地觀光景點，王宏恩的新歌專輯叫「走路的樹」，所以選擇在這棵樹下發片。

王宏恩表示，睽違四年再發片，專輯名稱是叔叔搭瑪‧阿力曼帶來的靈感與思考，透過會走路的樹所牽起的緣分與祝福，原來最棒的寶藏就在自己身邊。

「音樂真的要回到自己的生命才能夠感動自己，當自己都被感動的時候，就可以用自己的生命去影響別人的生命」。王宏恩希望藉由創作將部落傳統文化延續，讓古調與八部合音能完整的保留並與流行音樂創作做完美的結合。1061222

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