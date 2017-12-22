浪漫波波球遇熱引爆　標檢局：別用這氣體充填

耶誕、新年佳節即將到來，近來市面出現許多發光「波波球」商品，經濟部標準檢驗局發現，少數業者使用氫氣充填，遇熱容易爆炸導致人員受傷，大陸並已發生多起類似意外。標檢局強調，「波波球」為應施檢驗商品，業者不得使用易燃氣體（如：氫氣等）充填，以符合規定。

新北市歡樂耶誕城人潮擠爆，許多大人、小孩手持發亮的波波球前往，浪漫又吸睛。標檢局指出，「波波球」為含 LED 燈或可充填裝飾物（如：花瓣、氣球、玩偶等物件）之透明氣球，又名「波波氣球」、「告白氣球」等，設計有飄浮型及手持型，通常印有卡通造型外觀，是已公告應施檢驗玩具商品範圍。