偽刻移民署章戳　不法業者申辦電信易付卡販售牟利

移民署國境事務大隊高雄港國境隊是於日前接獲報案指稱，有不法業者涉嫌偽刻移民署章戳，向電信業者申請易付卡販售牟利，隨即會同高雄港務警察總隊共同組成專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦，經深入追查，發現高雄港區某企業公司陳姓負責人涉有重嫌，經前往搜索，當場查獲該枚偽刻之移民署臨時停留許可章戳及相關申辦電信易付卡文件，乃將陳姓負責人帶回處理。

警方調查，該企業公司主要營業項目是在高雄港區船舶補給用品及經銷外籍船員電信易付卡，陳姓負責人利用其公司為遠O及台O大2家電信公司簽約經銷商，申辦易付卡時僅需傳真護照及船員臨時停留許可證影本之機會，於今年5月間即自行至高雄市苓雅區某刻印行，偽刻移民署臨時停留許可章，蓋印於外籍船員臨停證件影本上，再傳真給電信公司申辦易付卡後販售給不特定船員圖利。

警方指出，該業者代申辦外籍船員電信易付卡時僅需傳真證件影本即可， 當事人無須現場臨櫃，申辦審核過程顯然不夠嚴謹，以致讓業者利用外籍船員的資料即可輕易申辦，若易付卡流入犯罪集團手中，勢必增加犯罪偵查的困難度。

陳姓負責人坦承易付卡係販售給外籍船員，但檢警懷疑該公司所販售之易付卡，恐有部分流入詐騙集團犯罪使用，目前已與警政署165反詐騙專案列管電話比對，正深入追查中，並呼籲相關業者切勿為了謀取不法利益偽刻公務機關章戳，以免身陷法網，得不償失。