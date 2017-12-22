刪改六四解密文件報導 香港01惹議

（中央社台北22日電）香港01新聞網站日前披露英國關於六四天安門事件的解密文件內容，但事後又「調整用詞」，把開槍改中槍，並刪除無差別攻擊與碾壓成餡餅等詞；對於外界質疑，網站稱，創辦人並未介入。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，香港新聞網站「香港01」20日發出一篇關於六四事件文章，內容引述英國駐北京大使館的解密文件，宣稱要「還原歷史」，但原文發出後又被修改，引來關注。

原文在當天被修改後又重新發稿。修改內容解放軍進城細節，包括描述解放軍27軍執行天安門清場行動時，刪掉士兵向學生、平民和未攜帶武器的士兵發動「無差別攻擊」的字眼。