刪改六四解密文件報導 香港01惹議

（中央社台北22日電）香港01新聞網站日前披露英國關於六四天安門事件的解密文件內容，但事後又「調整用詞」，把開槍改中槍，並刪除無差別攻擊與碾壓成餡餅等詞；對於外界質疑，網站稱，創辦人並未介入。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，香港新聞網站「香港01」20日發出一篇關於六四事件文章，內容引述英國駐北京大使館的解密文件，宣稱要「還原歷史」，但原文發出後又被修改，引來關注。
原文在當天被修改後又重新發稿。修改內容解放軍進城細節，包括描述解放軍27軍執行天安門清場行動時，刪掉士兵向學生、平民和未攜帶武器的士兵發動「無差別攻擊」的字眼。
此外，原文指稱未攜帶武器士兵和學生被抵達現場的軍車「射殺」，後修改成「中槍」；而英方報告稱裝甲車多次輾過屍體壓成「餡餅」，這段文字報導與英文原文，在修改後版本全被刪掉。
前後兩文出現刪減修正版，引發外界質疑，甚至有網民「先截圖存證」並公布刪減對比版；且香港01的創辦人是香港商人于品海，讓人好奇是否有背後施壓。
對此，香港01總編輯龍景昌回應媒體查詢時稱，修改原因是因為文章「寫得不好」，有「誤導內容」。他還說，創辦人于品海有沒有參與改動文章並不重要。
報導稱，于品海於1991年用10億港幣從金庸手中接手「明報」，引發外界對他背景的關注。但之後，他在加拿大留學期間的犯罪紀錄曝光後，辭去明報董事局主席職務。
于品海在中國大陸生活多年，曾於在2005年進入北京大學就讀馬克思主義哲學博士學位；2009年收購當時被稱為海外最大中文網站多維網，後又於2015年籌備香港01新聞網站。1061222