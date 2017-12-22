不婚不生 日本新生兒連兩年不到百萬

（中央社記者黃名璽東京22日專電）日本厚生勞動省推估，今年日本新生兒人數可能降到94萬1000人，創新低紀錄，也是連續兩年低於百萬。死亡人數推估將達134萬4000人，是二次大戰結束以來最高的數字。

日本朝日新聞報導，厚生勞動省今天公布人口動態統計推估，出生嬰兒數已連續兩年低於百萬水準。今年新生兒數較去年減少約3萬6000人，來到94萬1000人，有可能是自1899年統計以來，最低的一年。

相對出生人數減少，死亡人數則年年增加，今年比去年增加3萬6000人，達到134萬4000人。今年死亡人數減去出生人數推估為40萬3000人，人口減少數目將是歷年之最。