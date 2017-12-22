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中央社

不婚不生 日本新生兒連兩年不到百萬

中央社2017/12/22 17:06
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者黃名璽東京22日專電）日本厚生勞動省推估，今年日本新生兒人數可能降到94萬1000人，創新低紀錄，也是連續兩年低於百萬。死亡人數推估將達134萬4000人，是二次大戰結束以來最高的數字。

日本朝日新聞報導，厚生勞動省今天公布人口動態統計推估，出生嬰兒數已連續兩年低於百萬水準。今年新生兒數較去年減少約3萬6000人，來到94萬1000人，有可能是自1899年統計以來，最低的一年。

相對出生人數減少，死亡人數則年年增加，今年比去年增加3萬6000人，達到134萬4000人。今年死亡人數減去出生人數推估為40萬3000人，人口減少數目將是歷年之最。

厚生勞動省每年根據1到10月新生兒統計數字，推估每年的出生人數。

日本已連續11年人口減少，今年可能減少40萬，相當於長野市或宮崎市的人口數。

日本自1970年代前半期，出生人數從200萬開始減少；2016年出生人數97萬7000人，首度低於百萬大關。

統計顯示，受少子化影響，20到30歲的女性數目減少，是出生人數持續下滑的主因，未來預料也將持續減少。

日本放送協會（NHK）報導，東京板橋區綜合醫院表示，每年出生嬰兒數字變動不大，但第2胎和第3胎嬰兒數目減少。

報導引述板橋中央綜合醫院副院長的說法，產婦年齡上升，而且生第2胎以上的產婦減少。

國立社會保障暨人口問題研究所指出，出生人數最高峰，是稱為「團塊世代」、1947到1949年出生的戰後嬰兒潮。團塊世代到2025年，將全數超過75歲，推估2040年左右，全年死亡人數將達170萬人，而人口減少數目也將超過90萬。

另外，日本今年結婚數比2016年減少1萬4000對，總數為60萬7000對；離婚人數也減少5000對，總數為21萬2000對。1061222

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