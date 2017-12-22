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中央社

總統參拜慈雲寺 期許前瞻建設加快轉型

中央社2017/12/22 17:08
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王朝鈺基隆市22日電）總統蔡英文今天下午前往基隆慈雲寺參拜並致贈「濟眾化俗」匾額，總統致詞時表示，台灣整體的經濟正在好轉，政府透過前瞻基礎建設等預算，希望加快轉型的過程。

蔡總統下午在基隆市長林右昌、民主進步黨籍立法委員蔡適應等人陪同下前往慈雲寺，在上香參拜並主持揭匾儀式後，蔡總統致詞表示，2008年她擔任民進黨主席時，到基隆第一個參拜的寺廟就是慈雲寺，這幾年只要到基隆有時間也會來拜訪，雖然這次身分不一樣，但心情還是一樣，希望觀音佛祖能夠保佑台灣風調雨順、國泰民安。

總統表示，這幾年看到基隆的進步，現在的基隆看起來更乾淨、漂亮，林右昌的建設藍圖非常有企圖心，並一再與行政院溝通，希望強化基隆的建設，因此前瞻基礎建設中有一項非常重要的建設，就是基隆輕軌捷運，讓鄉親能享受交通的便利，城市翻轉的速度更快。

蔡總統表示，基隆將來代表的是一個新的世代的開始，會是很多人想來工作甚至居住的地方，希望在政府大力建設下，年輕人可以留在基隆創業、生活。

蔡總統說，台灣整體的經濟正在好轉、景氣正在回溫，政府透過前瞻基礎建設等預算的投入和政策規劃，希望台灣的轉型越來越快、建設越來越多，台灣現在已經開始轉型的過程，希望經濟表現能夠延續下去，相信當春天來臨，大家都會感受到台灣的進步與發展。1061222

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