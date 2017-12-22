加工出口區管理處舉行106年度年終記者會

經濟部加工出口區管理處舉行106年度年終記者會，會中處長黃文谷表示，加工區1至11月貿易額約新臺幣6600億元，較去年同期成長15.67%，表現優於全國平均，也創下歷史最佳紀錄，預估全年貿易可突破7200億大關，其中，出口至新南向國家，更大幅成長32%，金額超過1800億元，表現最為亮眼，此外，加工處在用地革新、升級轉型及永續發展方面，更是持續締造佳績。

黃文谷處長指出，106年加工出口區在用地革新方面，積極提升園區土地使用效能，計創造投資305億及就業4374人，其中，首宗周轉活化案已於今年6月啟動第1期廠房動土典禮，引進光寶公司投資興建高雄營運中心，預計投資額137億元，將從事汽車電子及雲端運算與工業自動化領域等新事業，而在升級轉型方面，營造高雄軟體園區創新創業生態系有成，磁吸50家新創團隊投資進駐，促進投資金額逾8000萬元，此外，透過「e++產業服務平臺」協助廠商爭取研發補助約3000萬元，用以推動跨域合作與落實智慧製造，並促進廠商加碼投資7700萬元，而在永續發展方面，針對區內廠商進行節能改善工程與節能技術診斷輔導，總計節電潛力971萬度電，相當於省下2698戶家庭1年用電量。

黃文谷處長進一步指出，加工區設立已逾50年，為積極滿足廠商用地需求，加工處特別爭取約15億元的前瞻基礎建設經費，推動高雄園區的更新活化，擴大先建、後搬、再拆之平面式週轉成功經驗，打造立體產業創新聚落，優先擇定區內4.17公頃土地做為示範基地，期程自106年9月至110年8月，預期新增產業使用空間6.3萬平方公尺、就業機會2700人及年產值105億元。