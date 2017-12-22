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台中跨年雙主場　浪漫雪花燈光秀迎新年

記者柳榮俊／台中報導2017/12/22 17:22
▲台中市跨年活動是全國唯一雙主場，陣容卡司堅強，更規劃融入花卉元素、燈光秀及雪花秀（圖／柳榮俊攝 , 2017.12.22）
▲台中市跨年活動是全國唯一雙主場，陣容卡司堅強，更規劃融入花卉元素、燈光秀及雪花秀（圖／柳榮俊攝 , 2017.12.22）

台中市長林佳龍宣布今年起市府跨年活動不再放煙火，主辦單位新聞局特地從國外引進雪花機，在倒數時刻營造雪花場景與花卉投影，以及擴增實境搭配香氛施放，以最浪漫的氣氛取代傳統煙火。而跨年晚會仍維持雙主場格局，分別在台灣體育運動大學田徑場及麗寶樂園第二停車場登場，包括實力唱將與偶像歌手等超強卡司接力演唱，與民眾一起迎接2018的到來。

市府新聞局今(22)日舉行宣傳記者會，市長林佳龍在新聞局長卓冠廷、地政局長張治祥等人陪同下出席；市議員邱素貞、市議員蔡雅玲服務處代表等人也都到場致意。現場由雙主場主持人代表天心及阿Ken介紹跨年卡司陣容，藝人王子(邱勝翊)也搶先帶來〈愛上了你〉歌曲演出，花博吉祥物之一的「歐米馬」也到場亮相，氣氛熱鬧。

林佳龍指出，台中市跨年活動是全國唯一雙主場，陣容卡司堅強，更規劃融入花卉元素、燈光秀及雪花秀，麗寶樂園第二停車場並將結合摩天輪帶來創意安排，倒數後迎向明年「花博年」，意義非凡。感謝許多台中市在地藝人回家參與演出，以及活動贊助單位等共同推動。

林佳龍表示，跨年的倒數時刻，一方面感謝平安豐收的一年，同時也能對新的一年許願，市府與台中國家歌劇院、國立台灣交響樂團聯手推出「2018新年音樂會」，歡迎大家來台中市跨年後，元旦參與首次新年音樂會，期待新年音樂會在台中生根，成為專屬台中市的新年傳統。


▲台中市跨年活動邀請實力唱將與偶像歌手等超強卡司接力演唱，與民眾一起迎接2018的到來（圖／柳榮俊攝 , 2017.12.22）

新聞局長卓冠廷表示，台中市響應環保及2018世界花博的自然環境永續理念，今年跨年不施放煙火，改以雪花秀結合燈光秀，融入花卉意象呈現多重感官饗宴，很高興全台其他許多縣市也跟進不施放煙火，共同為台灣環境盡一份心力。

卓冠廷也預告台中市跨年堅強卡司陣容，不僅有陶喆、玖壹壹、小宇、王子(邱勝翊)、GTM、林育羣等獨家獻唱，還有安心亞將帶來開場組曲秀、周湯豪壓軸。台體大的台中現場，將由曾國城、天心聯手主持，玖壹壹開場演出、陶喆獨家倒數，還有周湯豪壓軸，以及戴愛玲、周興哲、柯有倫、閻奕格、周蕙、魏如萱、小宇、宇宙人、Erika、A-team等輪番上陣，陪伴觀眾一起倒數迎接2018年。

麗寶樂園第二停車場的后里現場，由2017年跨年晚會金鐘雙主持阿Ken及吳姍儒(Sandy)再度搭檔，將由安心亞勁歌熱舞開場演出，卡司包括安那、GTM、BOXING、阿喜、袁詠琳、陳彥允、林育羣、八三夭，跨年時刻將由丁噹及王子(邱勝翊)陪大家倒數，倒數後玖壹壹及八三夭雙壓軸演出，號稱全台演唱卡司組數最多的一場。

主持人天心、阿Ken及藝人王子(邱勝翊)都表示，很高興將在台中市跨年。天心是台中人，阿Ken則已是連莊主持台中跨年晚會，王子(邱勝翊)也說，自己曾在台中市讀書，這次準備了多首歌曲要陪伴大家迎接2018。

今年受邀表演的藝人中，在台中現場開場的玖壹壹、后里現場開場的安心亞都是台中人，陶喆、玖壹壹、小宇、王子(邱勝翊)、GTM、林育羣等則都只在中獨家演出；柯有倫因拍攝｢陣頭｣，也與台中結緣，整體卡司充滿濃厚的「台中味」。

倒數時刻，麗寶樂園第二停車場將搭配亞洲第一摩天輪「天空之夢」，利用最新的擴增實境技術，打造150秒燈光秀，並融入繽紛花卉意象，獨家香氛施放，成為全台唯一「香氛雪花秀」；台體大田徑場在飄下雪花同時，也將利用投影讓場內遍地花朵盛開，響應花博主題，預告明年花博盛會將在台中市登場。

活動期間場地周邊將進行交通管制，為避免交通壅塞，市府在后里現場規劃5條接駁專車路線，共有360台接駁車將分別從豐原火車站、后里國小、中科友達停車場、秋紅谷(市政北七路口)及台鐵新烏日站往返麗寶樂園第二停車場。此外，台鐵也配合增開班次，市區公車業者則配合進行部分路線改道及延後收班，鼓勵民眾踴躍搭乘大眾運輸工具。

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