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加速「危老宅」重建 3官股行庫都推全額貸款

鉅亨網2017/12/22 17:17
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配合政府推動危險及老舊建築物加速重建政策，今年來包括第一銀行、土地銀行、臺灣銀行等，都推出「都市危險及老舊建築物加速重建優惠貸款」，只要屋齡逾 30 年，或經政府指定的評估機構認定為危險建物者，都可以申請優惠貸款，最高可全額貸款。

根據內政部統計，全國建築物達 844 萬戶，屋齡 30 年以上的建築約 384 萬戶，其中光是台北市，30 年以上的老屋就高達 8.6 萬棟，符合優惠貸款認定的老舊或危險建築，就有將近 2 萬戶。

第一銀行宣布推出危老建築重建優惠方案，只要符合「都市危險及老舊建築物加速重建條例」或「新北市政府簡易都更」條件的老舊建築物，屋齡 30 年以上無電梯、有重建意願且地主 100% 同意，重建資金及相關費用最高可全額貸款，期限最長 5 年。

第一銀行過去協助不少自力更新案件，包括「尚華仁愛大樓」都更案，該大樓 52 戶住戶不花一毛錢完成都更；而 921 受災嚴重的埔里中華商場，也提供百分之百融資協助「埔里鎮中華商場都市更新自建」，近期更有「水源路四五期整宅案」都更，近 50 年屋齡、像鴿籠般的社區住宅，都更後每戶室內有 30 坪，外加一個停車位，預計年底完工。

除了一銀之外，臺灣銀行早在今年 6 月推出 1000 億元建物更新重建優惠貸款專案，是首家響應危樓重建的銀行。

臺灣銀行的方案是，一般民眾居住的 30 年以上老屋也可申請，借款人所需興建工程資金，最高可全額貸款，貸款期間最長 5 年，最低可享 2.3% 優惠利率，至於專案中屬個人房貸部分的轉貸，利率可再優惠 50 點，目前最低 1.8%。

推出貸款優惠方案以來，臺灣銀行表示，目前已訂約的社區數量有 3 家，金額為 13.64 億元，另有 1 家社區正在洽談中，可能申貸金額為 3.15 億元。

土地銀行今年 9 月同樣推全額貸款優惠，期限同樣最長 5 年，其中，若有擔保品，可以有 2.2% 左右優惠利率，個人房貸轉貸利率約為 1.7% 至 1.9%。目前成功申貸、正在受理案件則分別各有 1 件。

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