日本政府通過97.7兆日元預算 債務過高引發爭議

日本首相安倍晉三的內閣同意了一項 2018 年整年的 8600 億美元預算，希望維持高水位的政府投資，以刺激日本的實體經濟。

日本從 4 月開始的會計年度綜合預算為 97.7 兆日元，約 8600 億美元，也是日本歷史以來最高的預算額度，比今年預計的 97.5 兆日元多出少許。這 6 年來的預算極為的高，而 2018 年將刷新紀錄，來提供軍事費用及刺激經濟的果效，也是列舉了已開發國家的最高債額。

同時，安倍晉三的經濟政策也配合日本央行的低利率政策，降低了政府的借貸費用。