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日本政府通過97.7兆日元預算 債務過高引發爭議

鉅亨網2017/12/22 17:16
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日本首相安倍晉三的內閣同意了一項 2018 年整年的 8600 億美元預算，希望維持高水位的政府投資，以刺激日本的實體經濟。

日本從 4 月開始的會計年度綜合預算為 97.7 兆日元，約 8600 億美元，也是日本歷史以來最高的預算額度，比今年預計的 97.5 兆日元多出少許。這 6 年來的預算極為的高，而 2018 年將刷新紀錄，來提供軍事費用及刺激經濟的果效，也是列舉了已開發國家的最高債額。

同時，安倍晉三的經濟政策也配合日本央行的低利率政策，降低了政府的借貸費用。

日本央行資產表 / 圖：JMA
日本央行資產表 / 圖：JMA

野村分析師桑原正樹表示，安倍晉三之所以沒有提出減債政策，反而更加提高債務，是希望刺激經濟之後，日本經濟增長最後能帶回更高的稅收。

日本政府預測實質 1.8% GDP 成長將可實現，2018 會計年度的稅收預計在 59.1 兆日元，也是自 1991 年以來的新高。

日本第一生命研究院經濟學家星野拓哉認為，如經濟成長未奏效，會對稅收造成極大的危害。

除了 2018 會計年度的預算案外，安倍晉三內閣也通過了一項今年的額外預算，為 2.7 兆日元的政府投資及 1.2 兆日元的債務額度。

此外，日本的勞保制度也嚴重的膨脹化，2018 年預算裡，勞保制度花費將上升 5000 億日元，來到 33 兆日元。SMBC 日興證券分析師末沢秀徳認為，如預算未受控制，中長期的政府財政恐將面臨危機，而日本政府更應該準備日本央行的未來縮表機制，以不影響市場信心。

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