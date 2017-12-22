五月天+供貨轉順 宏達電明年1月手機銷售進入爆發成

市調機構最新統計，台灣 11 月手機銷量為 65 萬支，較 10 月增加 6.9 萬支，為近 9 個月來銷售量新高，宏達電在銷售量及銷售額市占率居第四名，主要受惠新機 U11 + 上市。

宏達電 U11 + 上市後，推升 11 月台灣市場銷售量及市占率攀升，陳柏諭指出，「透視黑」機款目前仍在缺貨，銷售情況熱烈，預期新機爆發成長將落在明年 1 月。

宏達電 (2498-TW) 旗艦機 U11 + 上市，智慧型手機暨穿戴裝置事業群台灣區業務行銷總經理陳柏諭今 (22) 日指出，預期新機爆發成長將落在明年 1 月，除供貨更加順暢，同時還有代言人五月天行銷活動加持，將可進一步挹注營運動能。

陳柏諭坦言，對 11 月的數字並不滿意，主要是因新色「透視黑」缺貨造成，原本預期表現應該更好，但由於機殼技術門檻高，造成供不應求情況，目前還無法預估供貨吃緊的情況何時可以抒解。

他表示，12 月台灣整體市場手機銷售恐較 11 月下滑，宏達電目前除布局通路廣度與品質，因手機訂價策略精準，加上將推出五月天行銷代言活動，可望進一步提升買氣，預期銷售爆發力將落在明年 1 月，除 U11 + ，目前也在規劃 1 款中階機，將持續挹注營運動能。

陳柏諭強調，接任以來持續加強在通路上布局的廣度，除宏達電專賣店、電商、系統商直營店、加盟店之外，特別規劃 HTC Family 計畫，吸引近 300 多家傳統的通訊行來報名，希望可以加強通路的廣度，且提高品質。