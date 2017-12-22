陸核電廠組件碳含量超標 原能會清查核三廠

蒸汽發生器為鋼製的核電廠承壓鍛件，是核安全設備，功能是透過熱交換將水轉化成高壓蒸汽，運作時要承受攝氏320度高溫和155倍大氣壓力。蒸汽發生器若破裂，會影響主迴路冷卻水供應，導致反應堆芯過熱熔化，核輻射外洩。

原子能委員會今天新聞稿表示，中國台山核電蒸汽發生器頂蓋組件含碳量為0.302%，超過國際標準0.22%，這項頂蓋組件由法國AREVA公司委託日本製鋼所製造。台灣目前使用蒸汽發生器設備的為核三廠。

（中央社記者朱則瑋、黃雅娟台北22日電）中國台山核電蒸汽發生器組件碳含量超標，恐導致核輻射外洩。原能會說，核三廠也使用相關設備，雖非同家供應商，為確保安全無虞，要求台電清查。台電說，會遵照辦理。

原能會核能管制處副處長李綺思今天接受中央社記者訪問解釋，假使碳含量過高，會使韌性會變低，脆度變高，在高溫高壓下，容易造成設備損壞，因此，碳含量都需在特定標準以內，才具備安全性。

法國核能管制單位民國105年時就發現AREVA公司與日本合作生產的壓水式反應器一次側大型鍛件，有含碳量偏高狀況，這次狀況重演，李綺思指出，已要求核三廠檢視相關組件製造廠家與製造規範，確認非相同製造廠家，且化學組成符合美國機械工程師學會(ASME)規章要求。

李綺思說，雖然並非同家廠商生產，但考量核電廠屬於高危險性設備，將要求台電全部清查，確保設備沒有問題。

台電發言人林德福對中央社記者說，105年的時候就已經對外澄清，核三廠相關設備與中國大陸為不同廠商生產，且核三廠運轉長達30幾年，美國製造廠商相關設備都符合規範。今天接獲原能會通知，要求台電進一步確認，台電會遵照辦理。

林德福表示，核三廠相關設備運轉前皆確認符合標準，沒有超量問題，針對原能會要求，台電會再度確認相關含量皆符合標準。1061222