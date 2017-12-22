火星上有水卻為何沒有生命？科學家說是這個原因

此前的研究顯示，火星磁場崩塌後，火星上的一部分水被吸進了太空。但牛津大學研究人員進行的一項最新研究發現「水還在」，只是由於水跟岩石外殼發生化學反應，鎖在火星表層。

直到 30 億年前，火星表面還覆蓋著水，與地球差不多。但是，現在的火星貧瘠乾旱，因此除了在科幻小說中，火星人是不存在的。科研人員長期以來一直在思索「火星上的水發生了什麼事？」

據英國《獨立報》網站 20 日報導，牛津大學地球科學系牽頭的最新研究對星球環境的微妙變化提供了洞見，星球環境決定了星球是否可能有生命。

火星上有水卻為何沒有生命？牛津大學科研人員表示終於找到了原因！他們認為，當火星表面的水分被吸收進火星外殼時，火星就不適合居住了。

研究帶領人韋德博士表示，在火星上，水與剛剛噴發形成玄武岩外殼的熔岩起反應，產生海綿式效應。這種水與岩石之間的反應改變了岩石礦物學，導致星球表層乾旱，因而不適合生命居住。」

地球與太陽系其他星球 (比如火星) 之間的微小差別為生命出現在我們這個星球、而不是其他星球創造了條件。

韋德博士說：「最大的區別就在於火星的表層岩含有更多的鐵，因為火星是在更加氧化條件下形成的。」

科研人員發現火星上的岩石鎖住的水分要比地球上的岩石多 25%，然後這些岩石又將水傳輸到星球內部。

長期以來，人們一直認為火星可能有生命，特別關注火星的含水量。以往的研究發現，火星的結構顯示它的表層一度可能存在微生物，也許是存在於曾經有過的熱泉和間歇噴泉裡。

杜倫大學研究員吉姆 ‧ 麥克爾韋恩教授研究過火星可能存在水源的問題，但未參與此次研究。他說：「我們知道數十億年前的火星有過很多水，但是我們也知道現在還有大量水，它們存在冰裡。」

麥克爾韋恩教授說雖然火星岩石可能吸收了水分，但是，即使沒有這個現象，火星很可能仍然不會有類似地球這樣的海洋，因為它的大氣條件不同。他認為水很可能最終結成冰，或進入了太空。

不過，韋德博士表示，探究其他星球上岩石化學成分在鎖住水分和改變環境方面的作用非常重要。星球成分的微小化學變化可能對其維持生命的能力產生重大影響。而這些影響及其對其他星球的意義尚未得到實際探索。