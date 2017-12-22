反勞基法修惡大遊行 綠尊重藍聲援

民進黨立法院黨團書記長何欣純告訴中央社記者，勞基法修法用意是正面的希望增加彈性，民進黨團尊重勞團遊行，這是人民權利，也是民主國家的常態，但勞團部分訴求誤解修法內容，包括七休一、輪班間隔，都只是要為例外做表列、並不是常態，未來會再舉更多例子說明清楚。

國民黨立法院黨團首席副書記長李彥秀今天召開記者會說，希望勞工不分黨派，共同面對過勞的威脅，把明天的時間留給自己，搶救自己可能過勞的明天；國民黨明天也將和勞工一起站出來，捍衛勞工權利。

此外，鐵路管理局、法警、消防員、警察、獄政管理人員及書記官代表今天在立法院召開記者會聲援勞團反勞基法修惡大遊行，要求政府修法應先守法。

台灣警察工作權益推動協會監事白先生說，所謂的勤務制度8小時是放屁，他們每月加班近80小時、甚至破百小時，在這種情況下，要怎麼期待警察能維護社會治安？

台灣鐵路產業工會會員代表張永裕說，若修法通過，台鐵員工就可能連上12天班，輪班間隔縮至8小時，代表台鐵員工晚上10時下班，就可能隔天早上6時要到班，扣掉通勤等時間，只有4小時睡眠時間，這是對員工身心的殘害。

何欣純表示，公務人員與勞基法沒有關係，問題是在人員管控調度的問題，她贊成各單位員額管控要通盤檢討，以免造成超時、勞逸不均。

她表示，公務人員的人力調度問題，很多時候是因應不同的特殊狀況與專業性，造成調度上的困難，例如台鐵一直在招考，但必須經過一定的程序、還需要經過培訓，這都是造成人力調度不足的原因，台鐵已經積極在解決中。1061222