台中桃園跨市合作　林佳龍：1＋1大於2

林佳龍今（22）日在副市長張光瑤、經發局長呂曜志等人北上桃園出席「2017新興城市論壇-亞洲‧矽谷.智慧機械.航太科技」，包括桃園市長鄭文燦、國家發展委員會副主委邱俊榮、經濟部次長龔明鑫、台灣區電機電子工業同業公會副理事長歐正明、台灣機械工業同業公會中區主委莊大立、亞洲物聯網聯盟秘書長劉建志、、研華科技台灣營運處副總經理林其鋒、GOGORO睿能創意行銷總監陳彥揚、國家中山科學研究院軍通中心主任游欽宏、長榮航宇精密股份有限公司總經理李緯章等產官學研代表均出席共襄盛舉。

推動台中市與桃園市前瞻產業能量整合，同時展示兩市一年來的合作成果，台中市政府與桃園市政府共同舉辦2017新興城市論壇，邀集各界代表探討當前亞洲‧矽谷、智慧機械及航太科技的成果與未來發展，也交流IOT物聯網的國際發展趨勢，以及台灣工業4.0及航太產業的發展契機。市長林佳龍表示，台中與桃園的城市治理與產業發展都不是單打獨鬥，透過「強強結合」，讓「1＋1大於2」，進一步使中央與地方合作促成產業創新體系，也為城市區域治理帶來新模式，讓台灣更具競爭力。

林佳龍表示，桃園與台中雙城論壇的治理模式，除分享各自作為新興城市的治理經驗，也進行跨域的交流合作；現在政府推動五大創新產業，幾乎群聚於桃園到台中的產業走廊，盼透過更多跨業合作，並在台中與桃園的崛起下，讓台灣的產業在國際上打世界盃競爭。

林佳龍指出，今日論壇所談的三大產業，其中亞洲矽谷與物聯網有關，智慧機械與航太更是當前工業4.0智慧製造的核心，可謂軟硬結合，面對未來物聯網與智慧城市的來臨，台中與桃園共同面臨許多挑戰，透過彼此的治理經驗學習，也促成產業、學術與文化界的交流，要讓產業群聚的效應產生更多效果。



▲桃園與台中雙城論壇的治理模式，讓台灣的產業在國際上打世界盃競爭（圖／市政府提供 , 2017.12.22）

桃園市長鄭文燦表示，去年台中與桃園簽署交流結盟，以觀光、青創、農業交流為主，今年以五加二創新產業主題為主，包括亞洲矽谷、智慧機械與航太產業，這三計畫有很大的比例分別在台中與桃園；跨域學習是新的方式，當前許多國際大廠與台灣的企業合作，要求要有異地供應的能力，因此跨域學習是今日論壇的重點，盼台中與桃園兩市共好，透過互補學習創造良好典範。

鄭文燦指出，中部面對空汙問題，他很肯定林市長用心改善空汙，而桃園的電廠密集，一樣面臨環境負擔狀況，當前積極採取土地復育計畫解決，讓土壤恢復為良土，並針對企業有所要求，以循環經濟方式帶領產業走入下一步。

「中桃共好，跨域學習！」鄭文燦強調，桃園與台中的合作大於競爭，台中市與桃園市相互欣賞對方城市的優點與特色，如台中的柳川整治成效良好，值得桃園學習。盼透過常態性的合作交流在明年產生新主題，持續舉辦論壇增進各項議題討論。

市府經發局指出，「行動」是跨域治理的重點，桃園與台中往返彼此國道1小時，高鐵更只需要30分鐘，兩市的攜手就好比串連台灣西半部超過820萬人口的生活區域，如果再延伸到雲嘉嘉，影響所及可就接近1,000萬人，範圍之廣顯而可見；台中與桃園「跨域」合作機制是從零起步，跳脫以「區域」為空間單位，以「跨域」取代「區域」合作，強調不同行動者間動態的夥伴關係，著眼在「有效解決問題」實質的目的，形成突破式創新治理。