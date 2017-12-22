法國影后口吃慘遭霸凌　連父親妹妹都冷眼對待

法國凱薩獎影后莎拉佛莉絲蒂演而優則導，首次自編自導自演電影《我愛愛愛你》，她在片中飾演因患有嚴重口吃，在學校慘遭同學霸凌的自卑高中女孩，甚至連回到家中也得遭受父親和妹妹的冷眼對待，直到遇見個性直率，卻不識字的非法賽車手阿毛，才漸漸走出陰霾、重拾信心。

佛莉絲蒂表示，其實自己一開始曾想過要找一個真正有口吃的女孩來飾演女主角，但始終沒找到適合的人選。後來也曾邀請演出《藍色是最溫暖的顏色》的法國新生代女星愛黛兒‧艾克阿切波洛斯主演，但由於當時花太多時間在甄選男主角，愛黛兒因為檔期因素無法繼續等下去，於是佛莉絲蒂便想，既然自己也花了不少時間練習口吃，不如自己來演這個角色。