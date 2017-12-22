法國影后口吃慘遭霸凌　連父親妹妹都冷眼對待

法國凱薩獎影后莎拉佛莉絲蒂演而優則導，首次自編自導自演電影《我愛愛愛你》，她在片中飾演因患有嚴重口吃，在學校慘遭同學霸凌的自卑高中女孩，甚至連回到家中也得遭受父親和妹妹的冷眼對待，直到遇見個性直率，卻不識字的非法賽車手阿毛，才漸漸走出陰霾、重拾信心。
佛莉絲蒂表示，其實自己一開始曾想過要找一個真正有口吃的女孩來飾演女主角，但始終沒找到適合的人選。後來也曾邀請演出《藍色是最溫暖的顏色》的法國新生代女星愛黛兒‧艾克阿切波洛斯主演，但由於當時花太多時間在甄選男主角，愛黛兒因為檔期因素無法繼續等下去，於是佛莉絲蒂便想，既然自己也花了不少時間練習口吃，不如自己來演這個角色。
佛莉絲蒂也透露，最初寫劇本時曾參考電影《王者之聲》當中的口吃角色，且為了更能體會口吃者的真實生活處境，在正式開拍前，花了一年時間練習口吃者的說話方式。開拍後甚至請了一名真正的口吃人士，到片場擔任貼身顧問，每次開拍前，佛莉絲蒂便會自動進入口吃狀態，和口吃老師聊天半小時，她笑說：「每次現場工作人員，開拍前就會聽見兩個有嚴重口吃的人嘰嘰喳喳講不停，每次都很好奇，不知道他們到底能不能聽懂我們的對話。」
《我愛愛愛你》敘述莉拉由於天生口吃，在課堂上被同學嘲笑是智障，同學經常模仿她口吃的樣子，但老師從報告中識出莉拉的文字天分，建議她加入一個詩社，她將說不出口的話語化成一首又一首的詩篇，當短詩發表到部落格，立即引起關注，網友紛紛稱讚。她迫不及待想跟男友阿毛分享這份喜悅，阿毛卻表示要分手，因為阿毛有一個不為人知的祕密......。