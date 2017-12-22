化善念為善行 國際獅子會關懷社區捐贈百輛輪椅

歲末送暖，由國際獅子會300- C1區第11專區推動的「社區關懷百分百輪椅捐贈」，今天（22日）在台中市政府社會局長呂建德見證下舉辦，有803國軍台中總醫院等單位受惠。呂建德表示，許多善行，往往在動心起念之間，而促成輪椅捐贈善事的因緣，就因國際獅子會300-C1區榮譽副總監楊茗莉的善念，再集結眾多獅友力量，讓善念化成善行，造福更多需要的人。

楊茗莉長期熱心公益，是位人美心更美的女強人。她說，之所以會發起輪椅捐贈，是半年前，她分別到兩家醫院探望朋友，竟看到相同畫面，就是有病患為了借輪椅得排隊等候，顯然各醫院輪椅不敷使用，且有許多老舊須要汰換。病患抱病等候畫面，一直停留在楊茗莉腦海中，不知不覺就萌生出捐輪椅善念。