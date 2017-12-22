化善念為善行 國際獅子會關懷社區捐贈百輛輪椅

歲末送暖，由國際獅子會300- C1區第11專區推動的「社區關懷百分百輪椅捐贈」，今天（22日）在台中市政府社會局長呂建德見證下舉辦，有803國軍台中總醫院等單位受惠。呂建德表示，許多善行，往往在動心起念之間，而促成輪椅捐贈善事的因緣，就因國際獅子會300-C1區榮譽副總監楊茗莉的善念，再集結眾多獅友力量，讓善念化成善行，造福更多需要的人。
楊茗莉長期熱心公益，是位人美心更美的女強人。她說，之所以會發起輪椅捐贈，是半年前，她分別到兩家醫院探望朋友，竟看到相同畫面，就是有病患為了借輪椅得排隊等候，顯然各醫院輪椅不敷使用，且有許多老舊須要汰換。病患抱病等候畫面，一直停留在楊茗莉腦海中，不知不覺就萌生出捐輪椅善念。
▲國際獅子會300-C1區榮譽副總監楊茗莉和第11專區主席林駿宏攜手合作，成就送暖美事。（圖／金武鳳攝 , 2017.12.22）
讓楊茗莉感動的是，她登高一呼，竟喚來超熱烈響應。其中最大力量，就是國際獅子會300-C1區第11專區林駿宏主席，他化善念為行動，號召眾獅友一起出錢出力做公益。短短一個多月，原訂募集目標是100輛輪椅，因為獅友們愛心滿溢，總計募到105輛輪椅，任務圓滿完成。
林駿宏表示，有句俗話說「送人玫瑰，手留餘香」，在這次募款行動中，他深刻體會這句話的真諦，也看到人性善的一面，就如高齡95歲的朱爺爺，他因為年長行動不便，特別感同身受有輪椅代步的重要，於是自掏腰包，一口氣捐了2輛輪椅。
呂建德表示，社會上像朱爺爺這樣推已及人，化善念為行動的人很多，正所謂「政府力量有限，民間愛心無窮」，透過百輛輪椅捐贈，他看到愛的分享，讓社會更和諧，也造福更多須要的人。
▲台中市政府社會局長呂建德見證獅兄獅姐化善念為善行，造福弱勢（圖／金武鳳攝 , 2017.12.22）
105輛輪椅，分別捐贈的單位有:衛生福利單位彰化醫院、台中市肢體傷殘關懷協會 、台中市潭仔墘綜合障礙福利協進會 、財團法人台中市身心福利協進會、台中社區福利共創協會、803國軍台中總醫院、 員林榮民醫院等。