六都明年地價現值全都降 北中兩市最有感

（中央社記者韋樞台北22日電）六都地政局反映過去一段時間房市景氣和地價變化，陸續公布下修明年公告土地現值和公告地價，以台中市下調公告地價6.36%最多，北市下調6.12%次之，兩都屋主和地主很有感。

供課徵土地增值稅之用的公告土地現值，桃園市下調2.41%最多，新北市下調1.82%次之，台北市下調1.76%第三。

北市地政局表示，台北市地價評議委員會委員認為公告地價調整應考量民眾負擔能力及地方財政自主，並依實價登錄調查一般正常交易價格變動情形，反映近2年地價動態。

受整體不動產市場景氣不佳，北市近2年買賣登記案件量持續減少，減少幅度約19.32%，調查一般正常交易價格累計平均跌幅約6.12%，為1987年有統計數據以來最大跌幅，所以調降公告地價和公告土地現值。