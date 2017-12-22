六都明年地價現值全都降 北中兩市最有感

（中央社記者韋樞台北22日電）六都地政局反映過去一段時間房市景氣和地價變化，陸續公布下修明年公告土地現值和公告地價，以台中市下調公告地價6.36%最多，北市下調6.12%次之，兩都屋主和地主很有感。
供課徵土地增值稅之用的公告土地現值，桃園市下調2.41%最多，新北市下調1.82%次之，台北市下調1.76%第三。
北市地政局表示，台北市地價評議委員會委員認為公告地價調整應考量民眾負擔能力及地方財政自主，並依實價登錄調查一般正常交易價格變動情形，反映近2年地價動態。
受整體不動產市場景氣不佳，北市近2年買賣登記案件量持續減少，減少幅度約19.32%，調查一般正常交易價格累計平均跌幅約6.12%，為1987年有統計數據以來最大跌幅，所以調降公告地價和公告土地現值。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，六都的公告地價與公告現值均下修，反映過去一段期間的市場地價變動；以區域來看，台北市與台中市的公告地價降幅最明顯，北市公告地價降幅6.12%是史上調幅最大的一次；台中市降幅6.36%為六都之最，持有大面積土地的企業、地主、壽險業者與地上權案將最有感。
曾敬德指出，北市明年公告地價平均下跌6.12%，為有統計數據以來最大跌幅，顯示公告地價調幅已合理反映土地市價變動，有助減輕民眾地價稅負擔，平均每戶地價稅額下降約新台幣2000元，不過占大宗的自用住宅戶，平均每戶地價稅從5151元，降為4836元，每戶少繳約315元，市府稅收短少約20億元。
至於北市明年公告土地現值平均下跌1.76%，為1980年有統計數據以來第五大跌幅，出售房地的屋主，土地增值稅可以少繳一些。
曾敬德說，經歷上次公告地價一口氣大增3成的震撼，此次公告地價反映市況調降，一路以來眾多稅改政策讓房市交易喘不過氣；目前房市政策聚焦在都更、租賃、社宅與頂加等公共安全上，稅改對於房市的影響正在淡化中。
住商不動產企劃研究室主任徐佳馨指出，明年公告現值與公告地價讓屋主的持有或移轉都減輕負擔，亦顯示北市府不再繼續打房。在實價登錄上路後，地價評議更能反映價格波動，預估在未來1、2年，公告現值與地價可望漲少跌多，幅度也不會太大。1061222