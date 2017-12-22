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中央社

曾是象牙最大市場 陸將禁止加工和買賣

中央社2017/12/22 17:27
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北22日電）中國大陸政府確定將在今年底前，分期分批停止商業性加工銷售象牙及製品活動，進一步打擊象牙等野生動植物非法貿易。

中國大陸過去是全球最大象牙市場，自2010年以來，中國大陸對象牙的需求推抬高牙價格，從2010年的每公斤750美元，飆升至2014年的2100美元，引發全球盜獵走私潮。

「拯救大象運動」組織估計，自2010年到2012年，每年大約有3萬3000頭大象遭偷獵者殺害。

新華社報導，中國國務院辦公廳發布的「關於有序停止商業性加工銷售象牙及製品活動的通知」，禁止在市場擺賣或透過網路等管道交易象牙及製品。

相關單位按要求停止相關象牙及製品加工銷售活動後，還應當及時到工商行政管理部門申請辦理註銷相應的經營內容。文化部門要引導象牙雕刻技藝傳承人和相關從業者轉型。

中國國家林業局統計，中國現有象牙定點加工企業34家、象牙定點銷售場所143處，至2017年12月31日前，所有象牙定點加工、銷售單位將於全部停業。

報導說，在停止商業加工銷售象牙及製品活動的同時，中國林業、公安、海關、工商等各有關部門還將繼續嚴格管理單位和個人合法收藏的象牙製品，加強對違法加工銷售、運輸、走私象牙及製品等行為的打擊力度。1061222

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