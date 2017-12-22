曾是象牙最大市場 陸將禁止加工和買賣

（中央社台北22日電）中國大陸政府確定將在今年底前，分期分批停止商業性加工銷售象牙及製品活動，進一步打擊象牙等野生動植物非法貿易。

中國大陸過去是全球最大象牙市場，自2010年以來，中國大陸對象牙的需求推抬高牙價格，從2010年的每公斤750美元，飆升至2014年的2100美元，引發全球盜獵走私潮。

「拯救大象運動」組織估計，自2010年到2012年，每年大約有3萬3000頭大象遭偷獵者殺害。

新華社報導，中國國務院辦公廳發布的「關於有序停止商業性加工銷售象牙及製品活動的通知」，禁止在市場擺賣或透過網路等管道交易象牙及製品。