成大開發CTDP技術 裸視可看3D影片

（中央社記者張榮祥台南22日電）3D和VR科技盛行，成功大學今天宣布成功研發出首套超高畫質3D及VR電視廣播系統，只要在製作端解碼，就可在不更改電視廣播設備下，直接在3D電視裸視觀看3D影片。

成大這套超高畫質3D及VR（虛擬實境）電視廣播系統，由成大電機系教授楊家輝團隊開發出來的，學術用語是彩圖置中景深包裝格式（Centralized Textureand Depth Packing），簡稱CTDP技術。

楊家輝指出，過去3D影片只能在電影院或仰賴特定螢幕搭配穿戴裝置觀看，不夠便利也不經濟。即使製作端是3D影片，傳送到現有2D電視用戶時，螢幕也會顯示出左側彩圖、右側黑白圖的雙畫面，完全無法觀看。