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成大開發CTDP技術 裸視可看3D影片

中央社2017/12/22 17:28
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者張榮祥台南22日電）3D和VR科技盛行，成功大學今天宣布成功研發出首套超高畫質3D及VR電視廣播系統，只要在製作端解碼，就可在不更改電視廣播設備下，直接在3D電視裸視觀看3D影片。

成大這套超高畫質3D及VR（虛擬實境）電視廣播系統，由成大電機系教授楊家輝團隊開發出來的，學術用語是彩圖置中景深包裝格式（Centralized Textureand Depth Packing），簡稱CTDP技術。

楊家輝指出，過去3D影片只能在電影院或仰賴特定螢幕搭配穿戴裝置觀看，不夠便利也不經濟。即使製作端是3D影片，傳送到現有2D電視用戶時，螢幕也會顯示出左側彩圖、右側黑白圖的雙畫面，完全無法觀看。

不過，透過CTDP技術解碼，可讓一般電視機也能因應不同需求，從機上盒切換，選擇紅藍3D或眼鏡式3D或裸眼3D等影片。若觀眾使用3D電視，更不用任何穿戴裝置，就能裸視體驗3D視覺效果，且可支援一般電視機觀賞2D內容或利用紅藍眼鏡觀賞3D節目。

成大發布新聞稿說，這是新3D時代的來臨，在CTDP技術下，將可加速開發3D電玩遊戲、3D直播賽事、3D遊戲娛樂等創意性應用服務，更可帶動新3D格式、數位視訊轉換器（STB）、眼鏡式3D電視、裸眼3D電視機的製造需求。

成大新聞稿指出，CTDP的3D廣播格式，將成為中國3D視訊標準，同時也正爭取成為國際3D視訊技術標準。這項技術已分別在台灣、中國大陸、美國、歐盟、日本，韓國等國提出專利申請。

目前，成大已和台南新永安電視合作，實用這套系統，今天開播。1061222

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