NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

下鄉座談 賴清德：提升總統政見執行力

中央社2017/12/22 17:29
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者黃國芳台南市22日電）行政院長賴清德今天在台南市表示，近來帶領行政團隊到各縣市座談，主要希望提升總統蔡英文兩大政見前瞻建設、長照2.0的執行力，才能嘉惠台灣社會、造福人民。

賴清德下午率各部會首長南下台南市美學館，舉辦中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會，台南市代理市長李孟諺以及民進黨籍立委陳亭妃、王定宇等出席。

賴清德致詞表示，座談目的在於落實總統蔡英文兩大政見，包括前瞻基礎建設、長照2.0，前瞻基礎建設可以解決下一個世代台灣基礎建設的需求，而擴大財政支出更能帶動整體經濟發展。

賴清德指出，台灣人口老化嚴重，今年65歲以上長輩與14歲以下人口數已交叉，也就是一樣多，且明年65歲以上人口占全台人口達14％，進入高齡社會，因此，總統蔡英文特別規劃完整的長照2.0因應。

賴清德說，不管是前瞻基礎建設、規劃完整的長照2.0，關鍵在於執行，近來帶領行政團隊到各縣市辦座談，主要希望提升各縣市的執行力，讓總統的政見可以非常完整地執行，嘉惠台灣社會、造福人民。

另外，賴清德下午也前往台南市政府民治市政中心，出席「台南新農人百萬授證暨成果發表」活動，他說，台南新農人政策執行已有6年，目前約有1040名會員，已有百名會員年收入超過新台幣百萬元，且休耕面積從5萬多公頃，大幅減少至1萬多公頃。

賴清德指出，目前新農業政策執行成效佳，農委會特別提出綠地補助，帶動整體發展，例如農民種植稻米，配合政策改為有機方式，或以友善環境方式種植，除了原本的補助外，每1公頃多補助3萬元，希望能吸引年輕農民加入。1061222

成大開發CTDP技術 裸視...部落認證工藝家族 祖孫三...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan