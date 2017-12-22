下鄉座談 賴清德：提升總統政見執行力

賴清德致詞表示，座談目的在於落實總統蔡英文兩大政見，包括前瞻基礎建設、長照2.0，前瞻基礎建設可以解決下一個世代台灣基礎建設的需求，而擴大財政支出更能帶動整體經濟發展。

（中央社記者黃國芳台南市22日電）行政院長賴清德今天在台南市表示，近來帶領行政團隊到各縣市座談，主要希望提升總統蔡英文兩大政見前瞻建設、長照2.0的執行力，才能嘉惠台灣社會、造福人民。

賴清德指出，台灣人口老化嚴重，今年65歲以上長輩與14歲以下人口數已交叉，也就是一樣多，且明年65歲以上人口占全台人口達14％，進入高齡社會，因此，總統蔡英文特別規劃完整的長照2.0因應。

賴清德說，不管是前瞻基礎建設、規劃完整的長照2.0，關鍵在於執行，近來帶領行政團隊到各縣市辦座談，主要希望提升各縣市的執行力，讓總統的政見可以非常完整地執行，嘉惠台灣社會、造福人民。

另外，賴清德下午也前往台南市政府民治市政中心，出席「台南新農人百萬授證暨成果發表」活動，他說，台南新農人政策執行已有6年，目前約有1040名會員，已有百名會員年收入超過新台幣百萬元，且休耕面積從5萬多公頃，大幅減少至1萬多公頃。

賴清德指出，目前新農業政策執行成效佳，農委會特別提出綠地補助，帶動整體發展，例如農民種植稻米，配合政策改為有機方式，或以友善環境方式種植，除了原本的補助外，每1公頃多補助3萬元，希望能吸引年輕農民加入。1061222