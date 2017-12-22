羽球國際挑戰賽 台灣奪牌寄望呂氏兄弟

這位年僅20歲的羽壇新星，2015年參加世界青少年羽球錦標賽於男單項目摘金，也是台灣獲得這項賽事金牌的第一人。2016年因傷休養半年，下半年傷癒復出，參加雪梨羽球國際賽男單項目又摘金。

呂家弘今天晚間於8強賽，以21比11、21比9直落2，淘汰地主選手曾廣銘（Kwong Beng CHAN）後，接受中央社記者訪問表示，拿冠軍是去年的事了，希望這次來美國，可以拿今年的首個國際冠軍。

（中央社記者曹宇帆洛杉磯21日專電）台灣羽球選手呂佳彬與呂家弘兄弟，首次搭檔男雙參加2017美國羽球國際挑戰賽就擊敗強敵印度組合，而呂家弘的男單也擊敗地主選手，呂氏兄弟雙雙晉級4強賽。

呂家弘明晚男單4強賽將對戰地主選手賈普（Phillips JAP），再贏即可晉級23日的冠亞軍戰。他說，對於這次參加挑戰賽深具信心。

至於呂家弘與呂佳彬的男雙搭檔連戰皆捷，則是無心插柳。呂家弘說，跟哥哥從來沒有配過，連練習都沒有，這次參賽是第一次搭配，全靠臨場發揮。

呂氏兄弟晚間以21比12與21比15直落2擊敗印度組合阿特里（Manu Attri）與芮迪（B. Sumeeth Reddy），根據世界羽球聯盟（BWF）官網公布的男雙世界排名，阿特里與芮迪是第32，而呂佳彬與呂家弘的男雙，則分別排名第56與第287。

這對兄弟檔明晚男雙的對手是地主美國籍的艾卡拉（Mark Shelley ALCALA）搭配賈普，同樣是再贏即可晉級23日的冠亞軍戰。

其他晉級8強賽的台灣選手，包括男單的陳孝承與女單的林湘緹，分別敗給地主與日本的選手而無緣4強賽，尤其陳孝承力拚3局75分鐘，甚至腳抽筋仍奮戰不懈，最後氣力放盡而落敗，相當可惜。1061222