瑞士鈔票用紙供應商將倒閉.. 瑞士央行急入股併購

週四 (21 日) 瑞士央行 (SNBN-CH) 入股了鈔票紙張及護照紙張的公司，確保未來鈔票影印的紙張供應量。

據了解，這是瑞士央行數十年來的一起併購案，於週四 (21 日) 併購了 Landqart AG 的 90% 股份。Landqart 供應著多項瑞士鈔票用紙，如 10 瑞士法郎鈔票內的聚合物，但近期卻宣佈有財務危機。

瑞士央行董事長 Thomas Jordan 提道，為了確保鈔票影印的 Durasafe 紙張供應量穩固，最佳的方法就是入股供應商，也支撐了鈔票的安全。「Durasafe 紙張供應量如遇到中斷的風險，這會對我們印鈔的動作帶來困難」。