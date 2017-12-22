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瑞士鈔票用紙供應商將倒閉.. 瑞士央行急入股併購

鉅亨網2017/12/22 17:30
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週四 (21 日) 瑞士央行 (SNBN-CH) 入股了鈔票紙張及護照紙張的公司，確保未來鈔票影印的紙張供應量。

據了解，這是瑞士央行數十年來的一起併購案，於週四 (21 日) 併購了 Landqart AG 的 90% 股份。Landqart 供應著多項瑞士鈔票用紙，如 10 瑞士法郎鈔票內的聚合物，但近期卻宣佈有財務危機。

瑞士央行董事長 Thomas Jordan 提道，為了確保鈔票影印的 Durasafe 紙張供應量穩固，最佳的方法就是入股供應商，也支撐了鈔票的安全。「Durasafe 紙張供應量如遇到中斷的風險，這會對我們印鈔的動作帶來困難」。

Landqart AG 的另外 10% 股份將由另外一家瑞士法郎印刷供應商 Orell Fuessli 來入股，而 100% 的股份高達 2150 萬瑞士法郎。

消息指出，Landqart 因某位國外客戶取消了訂單，使這間僱用 260 人的公司面臨銷量下滑及現金流問題。同時，Landqart 為了節約成本便減少了員工工時，但還是未能脫離破產的危機。

原本為加拿大 Fortress Paper (FTP-CA) 旗下的子公司，Landqart 的聚合物紙張擁有使瑞士法郎擁有十字圖案透明化及紫外線纖維的特性。目前的 10 元、20 元、及 50 元瑞士法郎都是用這類紙，而兩年內即將推出的 100 元、200 元、及 1000 元瑞士法郎也都會採用這種 3 層式基底紙張。

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關鍵字瑞士鈔票入股紙張供應量瑞士法郎landqartafpheadline
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