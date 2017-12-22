歲末冬至　聖誕愛心鞋盒送暖

遠東航空公司與中華基督教救助協會的聖誕愛心鞋盒活動，今年邁入第5個年頭，遠航表示，該公司每年的活動都是全體員工一起動員共襄盛舉，而且募集的鞋盒禮物數量每每超越以往，今年更達到660個之多， 今（22）日由遠航盧紀融副總帶領空服員親自來到澎湖浸信會，將遠航員工準備的愛心禮物送給陪讀班的孩子們。
盧紀融表示，遠航與救助協會合作愛心鞋盒活動已久，5年來有近三千名孩童在聖誕節前夕獲得驚喜禮物，雖然位處離島偏鄉地區，資源較缺乏，依舊可以感受到來自社會暖暖的心意，希望孩子們在求學的路上更順利、充滿正面能量，不怕困難、勇往直前。
▲遠航歲末冬至澎湖送暖已持續5年。（圖／遠航提供 , 2017.12 22）
陪讀班的孩子們利用下課後的時間勤加練習，特別在今日獻唱充滿歡樂氣氛的聖誕歌曲，見到平日忙於空中執勤的美麗空服員都十分興奮，尤其從空服員姊姊手中拿到聖誕節禮物更是又驚又喜，參與這次公益活動的黃姓空服員表示，很高興有這樣的機會親自將禮物送給小朋友，希望孩子們喜歡我們精心準備的禮物，也願每個孩子知福惜福並且懂得分享，讓社會充滿愛與幸福。
遠東航空表示，回饋社會、付出愛心不落人後，對社會弱勢的關懷從來不間斷，除了善盡企業社會責任，同時也想透過這樣的活動拋磚引玉，呼籲更多企業與個人重視對弱勢團體的關懷，一起加入愛心大使的行列。
▲孩童們在聖誕節前夕獲得驚喜禮物。（圖／遠航提供 , 2017.12 22）