歲末冬至　聖誕愛心鞋盒送暖

遠東航空公司與中華基督教救助協會的聖誕愛心鞋盒活動，今年邁入第5個年頭，遠航表示，該公司每年的活動都是全體員工一起動員共襄盛舉，而且募集的鞋盒禮物數量每每超越以往，今年更達到660個之多， 今（22）日由遠航盧紀融副總帶領空服員親自來到澎湖浸信會，將遠航員工準備的愛心禮物送給陪讀班的孩子們。

盧紀融表示，遠航與救助協會合作愛心鞋盒活動已久，5年來有近三千名孩童在聖誕節前夕獲得驚喜禮物，雖然位處離島偏鄉地區，資源較缺乏，依舊可以感受到來自社會暖暖的心意，希望孩子們在求學的路上更順利、充滿正面能量，不怕困難、勇往直前。