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中央社

產官學研打造桃園智慧航空城 發展新創

中央社2017/12/22 17:34
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北22日電）台灣智慧航空城產業聯盟(TIAA)與桃園市政府今天舉辦「前瞻創新x智慧航空城高峰論壇」，攜手產官學研打造智慧航空城，助政府發展台灣成為物聯網及新創產業國家。

TIAA今天發布新聞稿指出，論壇由TIAA會長中華電信董事長鄭優及桃園市長鄭文燦主持。

鄭文燦指出，希望與產業界合作推動「智慧航空城」，桃園航空城計畫整合桃園國際機場與周邊產業發展，建構桃園成為亞太地區經貿樞紐，桃園市政府的「智慧桃園i358旗艦計畫」，藉由智慧治理、智慧生活及智慧產業等3面向，達成行動桃園、效率桃園、樂活桃園、永續桃園、宜居桃園等5目標。

此外，在11月14日正式啟動的「安東青年創業基地」，是推動「亞洲．矽谷計畫」第一個青創基地，為全國唯一發展AR/VR/MR科技的新創基地。

而鄭優表示，聯盟自成立以來積極扮演產業界與政府溝通平台，去年度廣邀國內公協會參與「桃園市政府結合產官學研與TIAA攜手打造亞洲．矽谷x智慧航空城儀式」，展現協助政府落實發展亞洲．矽谷計畫決心。

另外，聯盟已完成「亞洲．矽谷創新法制政策」建議書，即時對應「健全創新創業生態系」、「建立多元示範場域」推動需求，強化法制措施因應等面向提出政策建言。1061222

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