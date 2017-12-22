內政部：婦聯會問題若沒解決 不排除解散

今天中午是最後期限，但仍協商未果，葉俊榮下午召開記者會表示，已簽署撤換婦聯會主委辜嚴倬雲與副主委葉金鳳的公文，並要求婦聯會10天之內改選，以及誠實公布勞軍捐資料。

（中央社記者劉麗榮台北22日電）婦聯會拒簽行政契約，內政部依規定撤免婦聯會正副主委，限10天內改選，內政部長葉俊榮表示，若未改選，內政部可指定代表人，若改選後可解決問題很好；若不行，也未排除解散。

葉俊榮表示，這個結果是內政部不願意見到的，但必須勇敢面對，過程中看到婦聯會一直活在過去大宅門的想像，光靠婦聯會幾位有心想要解決的人，終究沒有辦法對抗背後封閉、難以預測、決策反覆的組織。

葉俊榮說，婦聯會若10天內沒有改選，內政部可以指定代表人，尋求最能合乎社會公益、理性處理問題的人，但這是假設性問題，相信婦聯會在期限內會改選。

葉俊榮表示，法律上沒有排除被撤免的主委、副主委可不可以出來選，但他認為社會有相當多評價，「基本上並不認為她們會出來選」。

改選後若仍無法做到內政部要求該如何？葉俊榮說，未來不可能只靠內政部處理婦聯會的課題，這也是為何一直都有三方協商，黨產會也準備好了，後續應該也有一些程序要進行，內政部跟黨產會隨時保持聯繫，共同面對。

「未來該有的法律上的做法，我們都會去做」，葉俊榮說，會以會務主管機關身分，配合相關機關如黨產會的一些認定、甚至資產凍結等。許多有心處理問題的婦聯會人士心裡非常清楚，長期的協商沒有結果，未來面對的問題會更困難，「她們心裡應該在淌血」。

葉俊榮說，處理婦聯會問題是一步一步來，如果透過負責人改選可以解決問題，那很好；如果不行，也不排除解散一途。目前已經走到撤換負責人的階段，這樣的決定對一個組織來說、對辜嚴倬雲本人，已經是很重要的訊息。

選出新的負責人後仍續談行政契約嗎？葉俊榮說，不放棄任何機會，如果經過改選，婦聯會新的負責人，認同這樣的想法，當然歡迎。不過他也說，以婦聯會這樣的組織，不容樂觀，但永遠不排除有期待。1061222