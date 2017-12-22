部落認證工藝家族 祖孫三代首度聯展

撒古流表示，巴瓦瓦隆家族在三地門鄉大社部落裡是被公認的「pulima世家」（意指每雙手都手藝精細），或稱他們是malang家族（意指美的釋放），不是每個部落都有「pulima世家」及「malang家族」，在大社部落裡有2戶「malang家族」，只有巴瓦瓦隆家族是「pulima世家」。

撒古流．巴瓦瓦隆12月初才獲得國家文藝獎，是國內原住民開啟工藝工作室的先驅，帶動原住民部落工藝師接觸現代藝術，曾經為九族文化村建村雕刻藝術品，也曾為司馬庫斯建部落教室。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆，與父親許坤仲、弟弟伊誕及兒子磊勒丹首次舉辦「巴瓦瓦隆家族」聯展，在屏東縣瑪家鄉北葉村的台灣原住民文化園區展出至明年2月底。

撒古流說，在曾祖父、祖父及父親年輕的時代，他們雕刻獵具、農具、織布機及頭目屋的雕刻品，來交換耕牛及日常生活所需，附近部落的人也聞名換取他們家的雕刻品，在日治及國民政府時代，曾祖父及祖父的作品被人搜購，至今，在一些國內的博物館裡，還看得到他們的作品。

49年次的撒古流形容自己在媽媽的肚子裡就聽到雕刻刀雕刻的聲音，國中開始幫忙祖父及父親雕刻，高中開始接觸陶藝，年輕時曾經當過水電工和公務員短短幾年，最後全心投入原住民藝術，在部落裡開工作室。

撒古流說，60年代中期後，部落人認為菁英要到都會區打拼，留在部落雕刻是懶惰的人，他開工作室用工藝謀生，以「小米田」的概念教育原住民，開工藝工作室也能賺錢，台灣原住民文化園區興設後，要培訓大量原住民藝師，當時省政府官員到他的工作室參觀後，聘請他擔任培訓師，培訓原鄉藝師。

撒古流的父親許坤仲是文化部國定傳藝師，撒古流說，60年代國民政府推行「新生活運動」禁止原住民雕刻，父親改開雜貨店，直到他開工作室作品被外界支持後，父親才重新拿起雕刻刀。

撒古流的弟弟伊誕從事神學教育，直到中年才拿起雕刻刀，以「紋砌刻畫」走出自己的風格，今年世大運開幕式的活力島嶼篇章採用伊誕的作品。79年次的兒子磊勒丹和撒古流一樣從小就接觸藝術，除了繪畫、雕塑外，也嘗試走出自己的文創風格，曾獲第3屆台灣原住民族精實創業補助。

這次展出的作品包含傳統工藝禮刀、視覺平面作品、立體作品、多媒材創作（裝置）、攝影、紀錄片等約40餘件。

文化園區主任曾智勇表示，巴瓦瓦隆家族4位主要人物分別代表著排灣族「pulima世家」的歷史意義與價值，更是台灣原住民族藝術文化的年表縮影。1061222