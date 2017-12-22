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中央社

搶救峇里島觀光 印尼內閣會議轉場地

中央社2017/12/22 17:42
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達22日專電）印尼觀光勝地峇里島因阿貢火山危機，重創旅遊業收入。為提振觀光，印尼旅遊部祭出峇里旅遊最高5折優惠，總統佐科威今天也在峇里島舉行內閣會議。

印尼政府統計，峇里島每月約有50萬名遊客造訪。受阿貢火山9月活動加劇影響，峇里島今年的觀光收入損失慘重。

印尼國家災害應變總署發言人蘇托波（SutopoPurwo Nugroho）日前評估，9月和10月阿貢火山活動加劇期間，峇里島旅遊收入下降4成，經濟損失約1億4700萬美元。

印尼旅遊部資料顯示，火山仍在噴煙，遊客取消班機，峇里島飯店住房率減半。印尼因遊客劇減，估計每日損失約1800萬美元（約台幣5.4億元）。

為了搶救峇里島觀光，印尼旅遊部長阿里夫（Arief Yahya）近日宣布，年底假期前往峇里旅遊的觀光客，可享最高5折優惠，包括住房、餐飲等觀光旅遊服務。

不僅如此，印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天在峇里島舉行內閣會議，向旅客保證阿貢火山情勢無需過度擔心。

佐科威自2014年就任，罕見的在峇里島舉行內閣會議。印尼政府藉此向國內外旅客保證峇里島安全無虞的措施，避免即將到來的旅遊旺季遊客人數大減。1061222

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