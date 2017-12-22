大台中少年英雄獎 全癱少年奪勇德獎

（中央社記者郝雪卿台中22日電）第3屆「大台中少年英雄獎」今天頒獎，獲得勇德金質獎的劉柏岑，因腦血管動脈畸形，全癱且語言功能全失，仍靠著唯一能動的手指敲著鍵盤與外界溝通，並重回校園。

由群園社會福利基金會舉辦的「大台中少年英雄獎」，今天在台中市政府市政大樓文心樓舉行頒獎典禮，這屆英雄獎共有1437人報名甄選，在孝、勇、仁、慧等4個獎項中，共選拔出劉柏岑等15位金質獎得主，頒發獎盃、獎牌及1萬元獎金。

獲得勇德金質獎的劉柏岑是高中生，12歲那年因腦血管動脈畸形，至今全癱且語言功能全失，然而他求生及求知意願堅強，透過不斷復健，熱愛生命的他用唯一能動的手指敲著鍵盤與外界溝通，並重回校園。