大台中少年英雄獎 全癱少年奪勇德獎

（中央社記者郝雪卿台中22日電）第3屆「大台中少年英雄獎」今天頒獎，獲得勇德金質獎的劉柏岑，因腦血管動脈畸形，全癱且語言功能全失，仍靠著唯一能動的手指敲著鍵盤與外界溝通，並重回校園。
由群園社會福利基金會舉辦的「大台中少年英雄獎」，今天在台中市政府市政大樓文心樓舉行頒獎典禮，這屆英雄獎共有1437人報名甄選，在孝、勇、仁、慧等4個獎項中，共選拔出劉柏岑等15位金質獎得主，頒發獎盃、獎牌及1萬元獎金。
獲得勇德金質獎的劉柏岑是高中生，12歲那年因腦血管動脈畸形，至今全癱且語言功能全失，然而他求生及求知意願堅強，透過不斷復健，熱愛生命的他用唯一能動的手指敲著鍵盤與外界溝通，並重回校園。
劉柏岑今天由父母陪伴，分享如何以自己的經歷鼓勵病友與同學，劉媽媽含淚訴說柏岑勇敢面對自身殘缺，又能樂觀幫助別人，許多人都被感動，紅了眼眶。
獲得孝德金質獎的王忻哲，除了本身課業外，還要照顧罹患癌症的爺爺，隔代教養家庭中只有他跟爺爺、妹妹相依，自從爺爺生病後，他一肩扛起家計，也因照顧病人的耐心及養家的責任感，在任職的咖啡店升任副店長。
他不以照顧爺爺的過程為苦，還在現場秀出拿手的咖啡手藝。
群園社會福利基金會董事長武興員表示，無論社會如何變遷，孝順、勇敢、仁愛、智慧是千古不變的重要傳統價值，期待透過這個獎項讓青年學子了解到，除了努力爭取良好課業成績，生命中還有很多值得仿效學習的美好價值存在。
台中市議長林士昌也勉勵得獎的少年英雄們說，讓好品格成為其他同學的榜樣，未來對社會產生正能量，並推崇群園基金會創辦人呂崇民成立基金會投入社會公益。1061222