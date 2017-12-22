〈宣捷獲臨床許可〉宣明智生技大突破 獲FDA同意

聯電 (2303-TW) 榮譽副董事長宣明智跨足生技領域獲重大成果，宣捷幹細胞今 (22) 日獲美國 FDA 同意，將進行幹細胞在小兒支氣管肺發育不全的臨床試驗，預計明年初在成大開始收案，2 年內完成一期臨床。

宣明智表示，宣捷幹細胞過去一直朝著 FDA 的標準來做，今年 11 月 21 號提出臨床申請，今天就得到臨床許可，在過去一個月的時間，宣捷跟 FDA 雙方文件往來七次，FDA 問了 10 個問題，最後獲得 FDA 認可，顯示宣捷臨床前的東西很紮實。

宣明智表示，宣捷也向台灣 TFDA 申請臨床許可，希望能夠盡早取得許可。