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立院議事攻防藍出招 綠：感覺被偷襲

中央社2017/12/22 17:48
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華、劉冠廷台北22日電）立法院院會今天一早國民黨團提出200多案打算杯葛，經朝野協調後，國民黨團撤案，但又在討論事項拉下多項法案要求協商，讓民進黨團認為，覺得被偷襲。

立法院上午召開院會，中國國民黨籍立法委員林麗蟬等人一早4時多就到議場外排隊，準備送出200多案變更議程案。

中國國民黨立法院黨團首席副書記長李彥秀告訴中央社記者，今天提出200多個變更議程案是「預防性」的作法，確保後續民進黨不會再以強硬方式通過爭議法案。議事進行過程中，持續與其他黨團溝通，取得一定默契後，就決定撤案。

民主進步黨立法院黨團書記長何欣純向中央社記者表示，上午在議場內與國民黨團溝通時，就已經當場承諾不會將總預算案逕付二讀，國民黨團認為有爭議的案子都不會處理，所以國民黨團才同意撤回變更議程案。

不過，隨後院會中午進行討論事項時，原訂處理不需再經協商的海關緝私條例、關稅法、會計師法以及殯葬管理條例等修正草案，但過程中國民黨團都表達異議，將法案拉下協商。

對此，何欣純說，「我們也覺得被偷襲」，民進黨照約定沒有處理爭議法案，但國民黨團卻說話不算話，民進黨團只能摸摸鼻子認了。她說，國民黨團應該是在爭取未來臨時會要談判的籌碼。

李彥秀說，拉下協商的案子都是不急迫的案子，藉此保留協商空間，希望行政單位再來跟黨團溝通。1061222

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