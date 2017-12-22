離岸風電遴選辦法遭質疑 經濟部回應了

對此，經濟部能源局長林全能接受中央社記者採訪時表示，有關WTO相關規範，當初基於國家安全理由，在電業及相關服務業，沒有承諾給予他國國民待遇等要求，跟國際上許多國家情況相仿。

柯志恩今天發出新聞稿指出，經濟部能源局8月底公告初版的離岸風電遴選辦法開始，爭議不斷，首先，強制要求開發商一定要使用國產化的零組件，是否違反世界貿易組織（WTO）的相關協定？如與貿易有關投資措施協定、補貼及平衡措施協定等。

（中央社記者劉冠廷、黃雅娟台北22日電）中國國民黨籍立委柯志恩今天說，離岸風電遴選辦法諸多爭議尚未釐清，籲經濟部勿強行公告。經濟部表示，遴選辦法是透過公開透明的方式，決定哪些廠商可以正式經營離岸風電，電業法就是法源依據。

柯志恩說，朝野立委樂見離岸風電投資帶動國內產業發展，但國產化爭議未釐清，能源局揠苗助長的結果恐引發更多紛爭，反而重創台灣國際投資形象。

其次，她表示，不論是推動遴選、競標、在地化，涉及多方溝通及協調，均需有堅實的法源依據，否則將大幅影響再生能源業者投資的確定性，至今經濟部能源局仍無法釐清法源依據。

林全能解釋，根據電業法規定，離岸風電廠商屬於發電業，興建相關設備必須取得主管機關籌設及施工許可等，遴選辦法只是透過公開透明的方式，決定哪些廠商可以正式經營離岸風電，電業法就是法源依據。

柯志恩說，一個動輒百億的風場開發案，政策反覆不定，無怪歐洲商會今年11月發布的2018建議書，也嚴正指出，冗長程序是扼殺投資台灣綠能意願的元凶，希望能強化法規確定性。但歐洲商會說完不到2個月，政府官員依然故我，無視外商的示警。

柯志恩說，一個離岸風場需百億以上經費，且須仰賴外商技術培養國內產業，然而經濟部和能源局的作法卻是本末倒置、一意孤行。

她呼籲經濟部切勿想以「追求效率」掩蓋「官僚心態」的事實，如此強渡關山的結果，只會讓離岸風電發展前景堪憂，更讓國人對政府發展綠能的信心潰堤。1061222