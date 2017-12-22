尚永強主持軍醫工檢會　勉軍醫幹部精益求精

（軍聞社記者李忠軒臺北22日電）國防部今日召開「國軍106年軍醫工作檢討會」，常務次長尚永強中將期勉軍醫幹部秉持精益求精的工作態度，持續提升醫療品質，建構全方位的醫療服務。

工檢會下午在博愛營區舉行，首先由常務次長尚中將訓勉軍醫幹部，隨後，軍醫局長吳怡昌中將頒獎表揚三軍總醫院等年度研考輔訪績優單位，以及戰術止血帶取得整體設計及細部組件專利個人獎金。

尚常次致詞時表示，軍醫專業人才培訓不易，考量軍醫體系未來發展與臨床作業實際需要，各級幹部應依單位特性、人員現況與運用，精進人力資源管理措施，對於優秀幹部應明確規劃短、中、長期經管歷練目標，循序發展培育送訓，建立完備制度，方能使優秀人才續留軍中，長留久用。

常次指出，卓越的研發能力代表一個組織能夠與時俱進，追求創新的正能量，三軍總醫院今年遠赴俄羅斯參加「阿基米德國際發明展」，在22國、1千多件專利發明產品中，榮獲諸多獎項，成果豐碩，顯示國軍醫院醫療研發技術深獲國際肯定，也彰顯軍醫人員優質的專業形象。

尚常次也對各級軍醫幹部持恆落實預防保健宣導工作，建立官兵健康飲食等管理知能，為官兵的健康安全把關，以及國軍醫護人員在「高雄石化氣爆」與「新北八仙塵爆」等重大事件中，全力救助傷患的辛勤付出，表達肯定與嘉勉之意。

會中除由軍醫局實施業務報告外，也安排三軍總醫院等各單位進行專題報告，針對近期各項軍醫重大工作進行研討與建議。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社