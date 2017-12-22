導盲犬供不應求 惠光推無障礙家園

（中央社記者黃旭昇新北22日電）導盲犬是視障者的開路天使，但培養過程耗費人力。台灣目前約有5萬8000名視障者，但合格的導盲犬卻僅不到40隻，惠光導盲犬學校年底配對1隻，並呼籲社會以愛支持培育導盲犬。
惠光導盲犬教育基金會秘書長陳雅芳，今天在記者會表示，惠光導盲犬學校成立於1991年，是台灣第一個專門培育及訓練導盲犬的組織，也是台灣引進導盲犬的先驅，至今服務對象遍布全台。
但台灣的導盲犬數量遠遠不及日本導盲犬的1000隻，目前受訓中的導盲犬有6隻，年底結訓的1隻導盲犬正配對尋找生命中的另一半。
陳雅芳說，學校免費提供導盲犬給需要的視障者，為台灣的視障者經營友善的導盲犬環境，包括栽培專業導盲犬指導員、引進優良種犬在本土培育，並推動法令保障視障使用者。
陳雅芳表示，社會已逐漸接受導盲犬，但仍須深化教育，基金會持續倡導「四不一問」，看見導盲犬不呼叫、不餵食、不撫摸、不拒絕，遇見視障者，主動詢問哪裡需要協助。
國內導盲犬供不應求，且犬隻與視障者的配對，還需看緣分。經本土訓練的導盲犬，也能聽得懂中文指令，讓視障者配對、溝通無障礙。陳雅芳說，明年計畫引進國外導盲犬來源，適應台灣複雜的環境。
陳雅芳表示，惠光導盲犬學校沒有政府經費支持，全靠社會大眾的愛心及企業的支持，期待繼續招募導盲犬寄養家庭、推廣導盲犬友善商家。
惠光盼招募更多寄養家庭，讓每隻導盲幼犬都能安心成長。她說，成功培訓導盲犬非常不容易，除需大量經費與人力，更重要的是培訓過程中，大眾的接納與協助，期望一起落實「居家無障礙家園」，讓視障者和導盲犬能行得安全。1061222