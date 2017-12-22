導盲犬供不應求 惠光推無障礙家園

（中央社記者黃旭昇新北22日電）導盲犬是視障者的開路天使，但培養過程耗費人力。台灣目前約有5萬8000名視障者，但合格的導盲犬卻僅不到40隻，惠光導盲犬學校年底配對1隻，並呼籲社會以愛支持培育導盲犬。

惠光導盲犬教育基金會秘書長陳雅芳，今天在記者會表示，惠光導盲犬學校成立於1991年，是台灣第一個專門培育及訓練導盲犬的組織，也是台灣引進導盲犬的先驅，至今服務對象遍布全台。

但台灣的導盲犬數量遠遠不及日本導盲犬的1000隻，目前受訓中的導盲犬有6隻，年底結訓的1隻導盲犬正配對尋找生命中的另一半。